CANiK İhracatında 2024'te Yüzde 27 Artış - Son Dakika
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CANiK İhracatında 2024'te Yüzde 27 Artış

CANiK İhracatında 2024\'te Yüzde 27 Artış

SAMSUN Yurt Savunma (SYS) Grup markası CANiK, 2024 yılında 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek önceki yıla göre yüzde 27 artış sağladığını duyurdu. Şirketin dolar bazında satış gelirleri de yükseldi.

17.01.2025 10:10  Güncelleme: 10:11
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SAMSUN Yurt Savunma (SYS) Grup markası CANiK, ihracat artışını 2024 yılında da sürdürdüğünü ve 172 milyon dolarlık yurt dışı satışına imza attığını duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, CANiK önceki yıl 136 milyon dolar ihracat yaparken, bu yılki ihracat rakamı 172 milyon dolara çıktı. Böylece ihracatta yüzde 27 artış yakalandı. SYS'nin 2024 yılında Türkiye'deki yaptığı üretimlerin satış gelirleri de dolar bazında yüzde 28 artarak 148 milyon dolardan 189 milyon dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK, 2025 yılında ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçti. 2025 yılında grup şirketlerinin konsolide cirosu 250 milyon dolar olarak bütçelendi. Öngörülen Konsolide cironun 200 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki üretimlerden gelmesi hedefleniyor.

'2024'DE ÜRÜN SATIŞINDA YÜZDE 27'LİK BİR İHRACAT ARTIŞI SAĞLADIK'

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2024 yılında bütçelenen ihracat hedefini aşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. CANiK olarak Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına verdikleri katkıyı artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Aral, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, bir önceki yıla göre ürün satışında yüzde 22'in üzerinde (savunma sanayi hizmet satışları ile artış yüzde 29) bir artış gösterirken, biz de SYS Grup olarak CANiK markamızla 2024 yılında ürün satışında yüzde 27'lik bir ihracat artışı sağlayarak bu başarıya ortak olduk. Bu başarı, yalnızca Türkiye ekonomisine değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerimize de sağladığımız katkının bir göstergesidir. CANiK olarak, geliştirdiğimiz yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlerle, küresel pazarda kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin güçlü referansıyla dost ve müttefik ülkeler için en iyisini üretmeye, savunmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin ülkemizi yurt dışında temsil ettiğinin bilinciyle bugüne kadar üst seviyede tuttuğumuz çıtayı daha da yukarıya çekme gayretiyle 2025 yılında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Güncel, Son Dakika

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