Çankaya Belediye Başkanı Güner, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Güner, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Programa Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Emniyet Teşkilat Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Kore ve Kıbrıs Gazileri Derneği'nin başkan ve üyeleri katıldı. Programa ayrıca CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri katıldı.

Programda konuşan Güner, dayanışma ve yardımlaşmanın toplumun temel değerleri arasında yer aldığını vurgulayayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sadece Ramazan ayında değil, hayatın her alanında dayanışma ve paylaşmaya önem veriyoruz. Halkın kaynaklarını, yine halk için kullanmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.