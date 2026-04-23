Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan'a Özel Dinleti Düzenledi

23.04.2026 17:59  Güncelleme: 18:14
(ANKARA) - Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu'nun, 23 Nisan'a özel dinletisinde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüzeyin Can Güner, "Bu konser, bu güzel eserler hem geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çocuklarımıza hem de şu an dünyanın dört bir yanında, Filistin'de, Gazze'de, İran'da savaşın ortasında kalan dünya çocuklarına gitsin" dedi.

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan'a özel dinleti düzenledi. Programa, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 1000 Çocuk Korosu dinleti sundu.

Dinleti sonunda konuşan Güner, şunları söyledi:

"Bugün, bize burada harika bir konserle buluşturan tüm çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, harika orkestramıza ve orkestra şefimize yürekten teşekkür ediyorum. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen bir liderin manevi mirasçılarıyız ve o lider, tüm savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu bildiği için bu güzel günü, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten parlamentonun açıldığı, millet iradesinin tecelli ettiği günü tüm dünya çocuklarına armağan etmişti. Biz de iyi ki onun çocuklarıyız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Bu konser, bu güzel eserler hem geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çocuklarımıza hem de şu an dünyanın dört bir yanında, Filistin'de, Gazze'de, İran'da savaşın ortasında kalan dünya çocuklarına gitsin. Nice bayramlarımız olsun, nice aydınlık günlerde, güzel güneşli günlerde çocuklarımızla meydanlarda buluşalım. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum."


Güner, konuşmasının ardından orkestra şefine plaket ve çiçek takdiminde bulundu.
Kaynak: ANKA

Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
