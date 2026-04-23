Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan'a Özel Dinleti Düzenledi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu'nun, 23 Nisan'a özel dinletisinde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüzeyin Can Güner, "Bu konser, bu güzel eserler hem geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çocuklarımıza hem de şu an dünyanın dört bir yanında, Filistin'de, Gazze'de, İran'da savaşın ortasında kalan dünya çocuklarına gitsin" dedi.

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, Atatürk Sanat Merkezi'nde 23 Nisan'a özel dinleti düzenledi. Programa, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 1000 Çocuk Korosu dinleti sundu.

Dinleti sonunda konuşan Güner, şunları söyledi:

"Bugün, bize burada harika bir konserle buluşturan tüm çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, harika orkestramıza ve orkestra şefimize yürekten teşekkür ediyorum. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen bir liderin manevi mirasçılarıyız ve o lider, tüm savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu bildiği için bu güzel günü, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten parlamentonun açıldığı, millet iradesinin tecelli ettiği günü tüm dünya çocuklarına armağan etmişti. Biz de iyi ki onun çocuklarıyız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Bu konser, bu güzel eserler hem geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çocuklarımıza hem de şu an dünyanın dört bir yanında, Filistin'de, Gazze'de, İran'da savaşın ortasında kalan dünya çocuklarına gitsin. Nice bayramlarımız olsun, nice aydınlık günlerde, güzel güneşli günlerde çocuklarımızla meydanlarda buluşalım. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum."



Güner, konuşmasının ardından orkestra şefine plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

