Çankaya Belediyesi 6 Ayda 25 Bin Ton Asfalt Döşedi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 ayda 25 bin ton asfalt ile 122 sokakta tam kaplama, 150 noktada kaldırım çalışması yaptı.

İlçede asfaltlama işlemlerine devam eden Çankaya Belediyesi, Yakubabdal Mahallesi'ndeki üretim tesisinde kendi asfaltını kendi üretiyor.

Faaliyetler kapsamında Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,6 aylık dönemde 25 bin ton asfalt ile 122 sokakta tam kaplama, 150 noktada kaldırım çalışması yaptı.

Belediye, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Paris Caddesi'nde çalışmalarına devam ediyor.