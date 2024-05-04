Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Galibiyetle Başladı

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Süper Liginde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, yeni sezona galibiyetle başladı. İlk maçta Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünü 2-0 mağlup eden Çankaya Belediyesi, 10 yılda 9 şampiyonluk kazanarak büyük bir rekora imza attı.

04.05.2024 13:21  Güncelleme: 14:05
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(ANKARA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Süper Liginde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü yeni sezona da galibiyetle başladı.

Yeni sezonun ilk maçında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünü belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkında konuk eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini Semih Deniz ve Emrah Öcal'ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Çankayalı sporcuların yeni sezon heyecanına, CHP Ankara İl Başkanı ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da ortak oldu.

10 YILDA 9 ŞAMPİYONLUK

Deplasmanlı Süper Lig'in kurulduğu günden bu yana başarılarıyla adından söz ettiren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, geçen 10 yılda üst üste 9 şampiyonluk kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Galibiyetle Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Yeni Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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