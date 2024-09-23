Çankaya Belediyesi\'nden Dünya Temizlik Günü Etkinliği

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında etkinlik düzenledi. "Hayata Yer Açın" temasıyla Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe birçok kesimden katılımcı destek verdi.

Çankaya Belediyesi, Dünya Temizlik Günü (World Clean Upday) kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi. Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe; Büyükelçilikler, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Alkan ve Çankaya Belediyesi bürokratlarının yanı sıra Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu ve British Embassy School Ankara öğrencileri de katıldı. Etkinliğe, Estonya, İsveç, Sri Lanka, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yer aldığı 9 ülke temsilcileri destek verdi.

"Hayata Yer Açın" sloganıyla düzenlenen Dünya Temizlik Günü etkinliği, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Alkan ve Estonya Büyükelçisi Väino Reinart'ın konuşmalarıyla başladı. Çöp körlüğüne karşı harekete geçmenin önemine vurgu yapan Başkan Yardımcısı Alkan, "Gerçek anlamda 'farkındalık kazandırmak' için bir aradayız. Eminiz ki; dünyanın dört bir yanındaki bu güzel ve anlamlı etkinliklerle birlikte dünyada sağlıklı çevre yaratmak mümkün olabilecektir. Küresel ölçekte milyonlarca insanın gönüllü olarak dahil olduğu bu hareketin içinde Çankaya Belediyesi olarak yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Katılımcılar, program boyunca piknik alanında ambalaj atığı ve diğer atıkların ayrı poşetlerde toplanması ve ambalaj atıklarının "Ambalaj Atıkları Toplama Aracına" teslim edilmesi için öğrencilerle birlikte çöp topladı. Çevre ve deniz kirliliği sorunlarına dikkat çekmek ve çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikte, İsveç Büyükelçiliği de öğrencilere şapka ve bez çanta hediye etti. Etkinlik sonunda toplanan atıklar doğaya kazandırıldı.