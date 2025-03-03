Çankaya Belediyesi'nden Ramazan Denetimleri

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Ramazan dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, işletmelerin yönetmeliğe uygunluğu, vergi levhası, ruhsat, fiyat etiketleri ile son kullanma tarihi kontrolünün yanı sıra hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetliyor.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren işyerlerinin denetimini ramazan dolayısıyla sıklaştırdı. Pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, tekel bayii, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Belediye, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına da azami özeni gösteriyor. Alkol ve tütün ürünleri satan işletmeleri de denetleyen zabıta ekipleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) satış belgesinin mevcut olup olmadığının kontrolünü de yapıyor.

Yangın güvenliği denetimi de yapılıyor

Zabıta, halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyerek, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguluyor. Ekipler, denetimlerde işletmelerin satış ürünlerinin yönetmeliğe uygunluğu, vergi levhası ve ruhsat kontrolünü gerçekleştiriyor. İş yerlerinde fiyat etiketi, tarife, ambalaj ve son kullanma tarihi kontrolü yapan ekipler ayrıca hijyen denetimi de yapıyor. Ekipler, imalathanelerin temizliği, çalışanların hijyen belgesi, maske, eldiven, bone, önlük gibi ekipmanların kontrolünün yanı sıra yangın güvenliği denetimi de gerçekleştiriyor.

Pazar esnafına tartı denetimi

Zabıta ekipleri, pazar yeri denetimlerinde ise fiyat etiketi, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştirerek satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazar esnafını da uyarıyor. Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, pazar esnafının kendilerine ayrılan alanın dışında ürün satmamaları, geçiş yollarını kapatmamaları ve fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanması konularında denetimler yapıyor. Pazar alışverişini yapan vatandaşlar, Çankaya Belediyesi'nin pazaryeri içerisinde bulundurduğu tartı aleti sayesinde aldığı ürünü kendileri de tartabiliyor.

Çankaya Belediyesi ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlarda yapılan denetimleri de sıklaştırdı. Mamullerin gramaj oranlarının tarifeye uygunluğu ve hijyen kontrollerini sağlayan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketebilmesini amaçlıyor.

Bunların yanı sıra ekipler, vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de anında müdahale ediyor. Çankaya Belediyesi Zabıtası'na bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, '444 06 01' ve '0 312 230 75 51' numaralı telefonlardan iletişim sağlayabiliyor.