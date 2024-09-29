Çankaya Belediyesi\'nden Temiz Okul Destekleri

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Temiz Okul Sağlıklı Gelecek" projesine destek veriyor. Belediyeler el ele vererek öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için ilçedeki talepte bulunan okulları temizledi.

Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Temiz Okul Sağlıklı Gelecek" sloganıyla başlattığı temizlik kampanyasına destek veriyor. Başkent'teki eğitim kurumlarında sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması için ücretsiz temizlik desteği sağlayan ABB, talepte bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde her hafta sonu temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye de ilçedeki 4 okulu, ABB ekipleri ile birlikte temizledi. Hoşdere, Cebeci, Çayyolu, Ayrancı semtlerindeki bulunan okulları Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde temizleyen Çankaya Belediyesi, temizlik seferberliğine katkı sağlıyor. Öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi için çalışan ekipler, tuvaletlerden sınıflara koridorlardan okul bahçesine kadar detaylı temizlik yaparak sağlıklı okullar için çalışıyor.