Çankaya Belediyesi Şubat Ayında Renkli Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Şubat Ayında Renkli Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor

Çankaya Belediyesi, şubat ayı boyunca kültür sanat merkezlerinde sergi, konser, tiyatro ve festivaller düzenleyecek. Etkinlikler arasında Yücel Seçkin'in sergisi, 19. Japon Filmleri Festivali ve Sevgililer Günü konserleri yer alıyor.

28.01.2025 10:06  Güncelleme: 11:35
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, şubat ayı boyunca kültür sanat merkezlerinde birçok sergi, konser, tiyatro ve festivali, Başkentlilerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi, her ay olduğu gibi şubat ayında da renkli bir etkinlik takvimi sunuyor. İlk olarak Yücel Seçkin'in 1 Şubat'ta açılacak "Kanatlarım Atlarımdır" sergisi, Başkentlilerle buluşacak. Lülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılacak sergi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. "Ruhun Rüyası" sergisi de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 15-25 Şubat 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergi, türkiye sanat ortamından güncel bir seçki ile sanatseverlere düşündürücü bir deneyim sunaccak.

Kültür merkezleri ayrıca ocak ayında açılan ve şubat ayında da misafirlerini ağırlayan iki sergiye ev sahipliği yapacak. 9 Ocak'ta açılan "Ayan Beyan" sergisi, 9 Şubat'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) ziyaret edilebilirken; 25 Ocak'ta açılan "Sonsuz Olasılıklar" sergisi ise 25 Şubat'a kadar Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, öykü günleri ve yarışma

Japonya Büyükelçiliği destekleriyle hazırlanan 19. Japon Filmleri Festivali, 5 Şubat'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde 'perde' diyecek. 9 Şubat'a kadar sürecek festivalde, "Antika Bizden Sorulur", "Awake: Zihnin Oyunu", "Nosari: Cennetten Bir Hediye", "Penguin Highway" ve "Gün Batımından Sonra" filmleri Türkçe altyazılı ve ücretsiz şekilde izlenebilecek.

Bu yılın teması "Aşk"

22. Uluslararası Öykü Günleri de 8-16 Şubat 2025 tarihleri arasında ÇSM'de dolu dolu bir programla Başkentlileri ağırlayacak. Söyleşi, forum, panel ve atölye çalışmalarının yer aldığı etkinliğin bu seneki teması "Aşk" olarak belirlendi. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananlarının eserlerinden oluşan sergi de 18- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde "Çizgilerin Evrensel Yolculuğu" başlığı ile sanatseverlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları sahnede

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları, bu ay iki oyunla sahne alacak. Oran Semt Tiyatrosu'nun hazırladığı "Aklımdaki Kadınlar" oyunu, 11 Şubat'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenecek. Cantuğ Canpolat'ın yönetmenliğini yaptığı ve ücretsiz olarak sahnelenecek oyunun yer fişlerini 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Çağdaş¸ Sanatlar Merkezi'nden temin edilebilecek. 100. Yıl Semt Tiyatrosu'nun hazırladığı Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri "Ferhad ile Şirin" oyunu ise 14 Şubat'ta Yılmaz Güney Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz etkinliğin yer fişleri, 10 Şubat 2025 Pazartesi gününden itibaren aynı kültür merkezinden temin edilebilecek.

Japonya Büyükelçiliği destekleriyle hazırlanan ve Yoko OIKE ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Ortak Projesi olarak hayata geçirilen "Parlayan Şehir" tiyatro oyunu, 22 Şubat'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Sevgililer Günü konserleri ÇSM'de

Çağdaş Sanatlar Merkezi, bu ay iki ayrı Sevgililer Günü konserine ev sahipliği yapacak. İlk olarak Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ve Sevda Cenap And Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Sevgililer Günü konseri, 13 Şubat'ta gerçekleşecek. Viacheslav Ermolaev'in kemanıyla ve Karina Minasian'ın piyanosuyla katkı sunacağı etkinlik, katılımcılara romantik klasik müzik parçalarıyla keyifli bir akşam yaşatacak. 20 Şubat'ta ise Gordion Oda Orkestrası, Sevgililer Günü konseri verecek. Yiğitcan Gözoğlu'nun Orkestra Yönetmeni olduğu konserde, İrem Kırgız Aray ve Gamze Yıldırım solist olarak yer alırken Özgün Ersoy piyanosuyla eşlik edecek.

Çankaya Belediyesi'nin şubat ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına 'https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabilecek. Etkinlikler, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Şubat Ayında Renkli Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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