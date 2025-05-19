Çankaya'da 2. Gençlik Festivali Coşkuyla Kutlandı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, üç gün süren "2. Gençlik Festivali" ile kutluyor. Festivalin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılan bölümünde, sanatçı Selin gençlerle buluştu.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl da gençlerin katılımıyla büyük bir festivale dönüştürdü. "2. Gençlik Festivali" kapsamında Başkent'in dört bir yanında spor etkinlikleri ve aktiviteler düzenleniyor.

Festival, 17 Mayıs Cumartesi günü Kuğulu Park'taki "Kampüs Sokakta Gençlik Festivali" ile başladı. Park, gün boyunca müzik, marşlar, dans gösterileri ve stantlarla festival alanına dönüştü. Ahmet Özalper'in DJ performansıyla eğlenen vatandaşlar, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR folklor gösterisiyle coşkulu anlar yaşadı.

ODTÜ, Ufuk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin renkli gösterileri ve konserleri ise eğlenceyi ikiye katladı. Aynı gün Cebeci GameOn PlayStation Cafe'de "E-Spor Turnuvası" gerçekleştirildi. Gençlerin mücadelesinin ardından turnuvanın finalistleri Kuğulu Park'ta rekabet etti. Kazanan oyuncu, Berkay Küçükşener oldu.

Gençlik turnuvaları ilgi gördü

Festival, dün de Muharrem Dalkılıç Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gün boyu DJ performansları, paintball ve frizbi etkinlikleri ile devam etti. Her yaştan ilçelinin katıldığı etkinlikler, Muharrem Dalkılıç Parkı'nda yoga ve zumba ile Uğur Mumcu Parkı'nda gladyatör, sumo güreş şişme oyunu, Rodeo, canlı langırt, balon futbolu ile sürdü.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 Mayıs'ta başlayan 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası'nın da final maçı oynandı. Şenol Güneş Spor Parkı'nda gerçekleşen ve MSA Spor ile Çağdaş Gençlik Spor arasında rekabete sahne olan maçta kazanan 3-1'lik galibiyetle MSA Spor oldu.

Selin, sevilen şarkılarını Ahlatlıbel'de söyledi

Festivalin ikinci gününde sanatçı Selin Geçit, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya gençler de büyük bir ilgiyle eşlik etti.

Çayyolu Atapark ve Kızılay Zafer Anıtı'nda bugün gerçekleştirilen resmi tören ve çelenk takdimi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anılarak, 19 Mayıs kutlandı.

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde ve Bahçelievler 7. Cadde gibi farklı noktalarda Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR ile Gençlik Bandosu sahne aldı.