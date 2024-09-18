Çankaya'da 41. Avrupa Miras Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Çankaya'da 41. Avrupa Miras Günleri Başlıyor

Çankaya Belediyesi, 21-22 Eylül tarihleri arasında 41'incisi düzenlenen Avrupa Miras Günleri etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında 34 mekan ziyaret edilebilecek.

18.09.2024 11:33
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, bu yıl 41'incinsi düzenlenen ve "Ankara Sevdalısı Olacaksınız" temasıyla hazırlanan "Avrupa Miras Günleri" etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında 21 ve 22 Eylül'de 8 müze, 5 rota, 5 sergi, 3 konser, 8 Avrupa Büyükelçiliği'ni de kapsayan 34 mekan Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, 41. Avrupa Miras Günleri çerçevesinde ve Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı'nın (EUNIC) öncülüğüyle Başkent Ankara'nın tüm kültürel paydaşlarını bir araya getiriyor. "Ankara Sevdalısı Olacaksınız" temasıyla hazırlanan etkinlikler, 21 ve 22 Eylül günlerinde düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 8 müze, 5 rota, 5 sergi, 3 konser, 8 Avrupa Büyükelçiliği'ni de kapsayan 34 mekan uzman rehberlerin eşliğinde gezilebilecek.

8 büyükelçilik kapılarını açıyor

Institut Français Türkiye'nin Ankara Şubesi tarafından koordinasyonu yapılan etkinlikte bu yıl Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Macaristan, Hollanda, Polonya ve İsviçre büyükelçilikleri ziyarete açılacak. Etkinliğe katılanlar tarihi binaları rehberler eşliğinde gezerken, Macaristan Büyükelçiliği'nde düzenlenecek konsere de katılabilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Resim ve Heykel, Erimtan, Evliyagil, Cin Ali, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi ve Olgunlaşma Enstitüsü de ziyaret edilebilecek.

Avrupa mirası Abidinpaşa Köşkü'nde

Etkinliğin rotası içinde bu yıl C¸ankaya Belediyesi Abidin Pas¸a Ko¨s¸ku¨ Milli Mu¨cadele Mu¨zesi de yer alacak. 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde 10.30 ve 11.30 saatleri arasında tarihi köşk kapılarını Avrupa Miras Günleri için Başkentlilere açacak. Milli Mücadele'nin Harp Okulu olan Köşkte ziyaretçiler uzman rehberler eşliğinde Kurtuluş Savaşı tarihinin önemli anlarına yeniden tanık olacaklar.

Avrupa Miras Günleri

1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından başlatılan ve 1999 yılında Avrupa Birliği'nin katıldığı bu etkinlik, Türkiye'nin 1954 yılından bu yana taraf olduğu Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne üye 50'den fazla ülkede düzenleniyor. Her yıl Eylül ayında düzenlenen Avrupa Miras Günleri, miras açısından dikkate değer alanların ve anıtların halka açılmasına olanak tanıyor. Ortak bir kültürel miras hakkında bilgi edinme ve bu mirasın şimdiki ve gelecek nesiller için korunması ve geliştirilmesi için harekete geçme fırsatı sunuyor.

EUNIC Ankara kümesinin girişimiyle, Avrupa Miras Günleri'nin ilki, Eylül 2022'de dört Avrupa büyükelçiliğinin ( Belçika, Fransa, Polonya, İsviçre) kapılarının istisnai bir şekilde halka açılmasıyla Ankara'da gerçekleşti. Bu üçüncü edisyonda, daha fazla sayıda Avrupa büyükelçiliğinin ötesinde, tarihi, mimari ve sanatsal alanlardan, kentin mirası ve/veya korunması ve topluma aktarılmasında büyük rol oynayan birçok Türk kurum, müze, üniversite, vakıf ve derneği bir araya getiriyor.

Etkinlik programına, 'https://www.ifturquie.org/wp-content/uploads/2024/07/Avrupa-Miras-Gunleri-2024-Program-TR-Ank.pdf' adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da 41. Avrupa Miras Günleri Başlıyor - Son Dakika

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