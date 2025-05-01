Çankaya'da Mayıs Ayı Etkinlikleri: Üç Film Festivali ve Sergiler - Son Dakika
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Çankaya'da Mayıs Ayı Etkinlikleri: Üç Film Festivali ve Sergiler

Çankaya, mayıs ayında Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Festivali ve Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca birçok sergi de sanatseverlerle buluşacak.

01.05.2025 11:30
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(ANKARA) - Çankaya'da Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ile başlayacak mayıs ayı etkinlikleri kapsamında sergi, konser ve festivaller Başkentlilerle buluşacak. Çankaya Belediyesi, bu ay üç film ve belgesel festivaline birden ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi, her ay olduğu gibi mayıs ayında da sanatseverlere renkli bir kültür ve sanat programı sunuyor. Çankaya'nın festival ayı olan mayısta, üç film ve belgesel festivali Başkentlilerle buluşacak.

Festivallerin ilki, bu yıl 20'nci yaşını kutlayan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali olacak. Bugün başlayacak festivalde, 17 ülkeden 81 film sinemaseverlerle buluşacak. 59 yerli ve 22 yabancı filmin yer aldığı festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, İstanbul ve İzmir'de de düzenlenecek. 1 1 Mayıs'a kadar sürecek festivalin Ankara açılış filmi, Dr. İsmail Beşikçi'nin hayatını anlatan "Bizim İsmail" olacak. Filmin yönetmeni Fatin Kanat, saat 18.00'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki açılış gecesinde izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Yaban Hayatı festivalde

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin ardından Çankaya, 15 Mayıs'ta Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Festivali'ne ev sahipliği yapacak. İlk kez sanatseverlerle buluşacak Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali, doğanın büyüleyici dünyasını sinema perdesine taşıyacak. Anadolu'nun eşsiz yaban hayatına dikkati çekmek, doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamak ve yaban hayatı belgeselciliğinin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen bu festival, dünyanın dört bir yanından belgeselcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek.

Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, sekiz yaşında

Mayıs ayındaki festivallerin sonuncusu ise bu yıl 8'inci yaşını kutlayan Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali olacak. Ay sonunda gerçekleşecek film gösterimleri öncesinde, Çankaya Belediyesi 23 Mayıs günü Çocuk Diyarı Film Festivali Çocuk Şöleni'ne de ev sahipliği yapacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek şölen; tiyatro, konser ve yüz boyama etkinlikleriyle renklenecek.

Çankaya, mayıs ayında üç festivalin yanı sıra yedi yeni sergiye de ev sahipliği yapacak. Sergi fırtınası, bugün ünlü sanatçı Cihat Aral'ın "Pencereden Gelen Soğuk, Maviydi" başlığını taşıyan yeni sergisiyle başlayacak. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 25 Mayıs 2025'a kadar yer alacak sergide Aral, sanatseverleri yalnızca estetik bir deneyime değil, insani bir duyarlılıkla yüzleşmeye de davet ediyor.

Orhan Taylan'a veda

Sergi programı, Aral'ın ardından bu kez de ünlü ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan ile sürecek. Taylan'ın resim ve heykellerinden oluşacak sergi, 6 Mayıs'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 2023 yılında yaşama veda eden ve 1 Mayıs kutlamalarının simge afişi "dünyayı avuçlarına alıp havaya kaldıran nasırlı eller" ile tanınan Orhan Taylan'ın dev sergisi, 25 Mayıs'a kadar Başkentlilerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya'da Mayıs Ayı Etkinlikleri: Üç Film Festivali ve Sergiler - Son Dakika

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