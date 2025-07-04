Çankaya\'da Satırlı Kavga: 1 Yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, satırlı kavgaya dönüştü. Olayla 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler, Aşkabat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında bir kişi yanında getirdiği satır ile karşı gruba saldırdı. Olayı gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin başından yaralandığı tespit edildi. Kavgaya karışan gruplar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.