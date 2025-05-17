Çankaya Kreşlerinden Anıtkabir Ziyareti

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan minikler, mezuniyetleri öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, Anıtkabir'i ziyaret etti. Çankaya'da 15 kreşte mezuniyet sevincini yaşayan 650 çocuk, öğretmenleriyle birlikte Atatürk'e şükranlarını sunarken, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy da minikleri yalnız bırakmadı. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy ve minikler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir içerisinde yer alan mozoleye çelenk bıraktı.

"Senin izinden bir an olsun ayrılmayacağız"

Çankaya'nın çocukları olarak Atatürk'ün izinden bir an olsun ayrılmayacaklarının sözünü veren minikler, Mustafa Kemal Atatürk'e olan özlemlerini dile getirdi. Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, Cumhuriyetimizin kalbi Çankaya'da, belediyemize bağlı kreşlerde eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızın mezuniyetini kutlarken, onların sevinçli seslerini senin huzurunda duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan eğitim, bize bıraktığın en kıymetli mirastır. Senin 'en büyük eserim' dediğin Cumhuriyet'in neferleri olarak, çocuklarımızı bilimin, çağdaşlığın ve laikliğin ışığında yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu, hem Cumhuriyetimizin geleceğini şekillendirmek hem de senin ideallerine bağlılığımızı göstermektir. Belediyemizin kreşlerinde büyüyen bu çocuklarımızı, eşitlik, vicdan, saygı ve özgürlük gibi temel değerlere dayalı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Onları, senin ilke ve devrimlerinle şekillendirilmiş bir adalet anlayışıyla geleceğe hazırlıyoruz. Samsun'a giderken yakmış olduğun bağımsızlık ateşi, bugün her bir çocuğumuzun yüreğindedir. Onların geleceğe ışık olacağına inancımız tamdır. Aziz hatıran önünde minnetle eğiliyor, Çankaya'nın çocukları adına sana söz veriyoruz: Senin izinden bir an olsun ayrılmayacağız. Sonsuz sevgi ve saygılarımızla."