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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çankırı'da yaşanan olayda, İsmail D. isimli şüpheli, babasını bıçakla öldürerek cesedini sobada yakmaya çalışmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Çankırı\'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
21.12.2023 - 19:53,
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Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki evlerinde babası Hasan D'yi bıçakla öldürerek sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan İsmail D'nin (40) polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İsmail D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 3 gün önce tartışma çıkmış, İsmail D. babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalışmıştı.

İhbar üzerine dün olay yerine giden polis ekipleri İsmail D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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