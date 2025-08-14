Çankırı'da rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını düzelten çocuk, Valilik makamında ağırlandı

Çankırı'da rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını düzelten çocuk, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından makamında ağırlandı.

Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'ndan geçen çocuğun "Terörsüz Türkiye" etkinlikleri kapsamında asılan ve rüzgardan ters dönen bazı Türk bayraklarını düzeltmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Görüntülerdeki çocuğun, 16 yaşındaki Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 10. sınıf öğrencisi Mert Can Ballıca olduğu tespit edildi.

Ballıca, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından makamında ağırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de Ballıca'ya eşlik etti.

Vali Taşolar, Mert Can Ballıca'nın babasıyla telefonda görüşerek teşekkürlerini iletti. Taşolar, forma ve Türk bayrağı hediye ettiği Mert Can'ı örnek davranışı dolayısıyla kutladı.

"Vatan, bayrak, Atatürk sevgisi, her şeyden önce gelmeli"

Ballıca, gazetecilere, bir restoranda çalıştığını, o gün işten çıkıp eve giderken Tatlıçay'ın kenarında asılı olan bayrakların çoğunun rüzgar sebebiyle ters döndüğünü gördüğünü ve düzelttiğini söyledi.

Kendisinin kayda alındığından sosyal medyada videoyu görünce haberdar olduğunu belirten Ballıca, şunları kaydetti:

"O zaman şaşırmıştım, kim çekti acaba filan demiştim. Çok gurur duydum. Çoğu arkadaşım aradı, akrabalar aradı, tebrik ettiler. Sayın Valimiz de arayarak tebrik etti, ona da çok teşekkür ediyorum."

Vatanın en değerli şey olduğunu vurgulayan Ballıca, "Vatan, bayrak, Atatürk sevgisi, her şeyden önce onlar gelmeli bence." dedi.

Ballıca, "Bu, ilk defa yaptığım bir şey değil. Her gördüğüm bozuk bayrağı erinmeden düzeltiyorum. Sadece o gün kayda alınmış. Mutluyum, gurur duyuyorum bu hareketimden. Olumlu yorum yapan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.