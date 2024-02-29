Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü - Son Dakika
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Ankara'da görüşerek, Çankırı'da yapılan ve yapılacak olan sağlık yatırımları, kentin ihtiyaçları ve sağlık alanındaki birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

29.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile görüştü.

Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık ile Ankara'da görüştüğünü, görüşmede, Çankırı'da Bakanlığın sağlık hizmeti sunumuna ilişkin yürütülen sağlık politikalarının uygulanması, daha kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumu, Çankırı'da yapılan ve yapılacak olan sağlık yatırımları, kentin ihtiyaçları ve sağlık alanındaki birçok konuda görüş alış verişi yaptıklarını belirtti.

Sarıkaya, kentte sağlık alanındaki destek ve katkılarından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan yardımcıları ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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