Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Sinop\'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

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Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için anma programları düzenlendi.

Çankırı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, Ulusal Arama Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, Yesevi Hareketi, Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla kentteki bir alışveriş merkezinde "Afetlerde Tek Yürek Tek Bilek 6 Şubat" etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında kullandığı malzemelerin sergilendiği stantları gezerek bilgi aldı.

Depremin ardından çekilen fotoğraflardan oluşan sergisinin gezilmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından da depremde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu.

TÜRKAV İl Başkanlığında düzenlenen programda, deprem şehitleri için Kur'an okundu, hatimlerin duası yapıldı.

TÜRKAV İl Başkanı İsa Bölükbaşı, depremin ilk anından itibaren çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kastamonu

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen program, fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, buradaki konuşmasında, 6 Şubat'ta Türkiye'nin en acı günlerinden birine uyandığını vurgulayarak, "Jeolojik özelliklerinden dolayı Türkiye, çok sayıda deprem yaşayan ülkelerden biri. Son 125 yılda depremler başta olmak üzere diğer doğal afetlerle 140 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinde 120 bin kilometrekare alanda 14 milyon kişi depremden etkilendi." dedi.

Kuzey Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Murat Yiğit ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tokat

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Tokat Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programına İl Müftüsü Esat Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Burada Yapıcı tarafından dua edildi.

Türk Kızılay Tokat Şubesi de cami avlusunda vatandaşlara helva ve su ikramında bulundu.

AFAD ekipleri ise depremle ilgili bilinçlendirme faaliyeti için broşür dağıttı.

Sinop

Sinop'ta düzenlenen anma etkinliğinde depremde hayatını kaybedenler için dua edilerek, AFAD tarafından afetlere karşı hazırlıklarına ilişkin katılımcılara bilgi verildi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Paşa Pektaş tarafından dua edildi.

Ardından AFAD tarafından açılan stantta kuruma ait araç ve gerekçelerin tanıtımı yapılarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, iki yıl önceki depremlerde 11 ilin ciddi hasar gördüğünü, çok fazla can kaybı yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andıklarını vurgulayan Özarslan, AFAD ve diğer kurumlar olarak yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara hazır oldukları kaydetti.

Kentte ayrıca depremde hayatını kaybeden emniyet personeli için Kur'an ve mevlit okundu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da Alaaddin Camisi'nde düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden emniyet mensupları anıldı.