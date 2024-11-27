Çankırı Öğretmenleri Bakan Tekin ile Buluştu - Son Dakika
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Çankırı Öğretmenleri Bakan Tekin ile Buluştu

Çankırılı öğretmenler, 24 Kasım için düzenlenen etkinliklerde Milli Eğitim Bakanı ile bir araya geldi.

27.11.2024 16:22
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Çankırılı öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluştuğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Yolu İlkokulu Öğretmeni Fatma Gümüş, Orta Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu Öğretmeni Leyla Yeniay Satılmış, TOBB Fen Lisesi öğretmenleri Oktay Barut ve Engin Kayalı'nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen etkinliklere Çankırı'yı temsilen katıldığı belirtildi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan etkinlik programına, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark oluşturan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılım sağladığı aktarılan açıklamada, etkinliklerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere, bakanlık yöneticileriyle bir araya gelen 81 ilden öğretmenlerin, Ankara, İstanbul ve Erzurum'da tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etme imkanı bulduğu da ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Öğretmenleri Bakan Tekin ile Buluştu - Son Dakika

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