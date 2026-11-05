Cape Palliser'da yaklaşık 50 pilot balina karaya vurdu, çoğunun öldüğü düşünülüyor - Son Dakika
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Cape Palliser'da yaklaşık 50 pilot balina karaya vurdu, çoğunun öldüğü düşünülüyor

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Cape Palliser\'da yaklaşık 50 pilot balina karaya vurdu, çoğunun öldüğü düşünülüyor
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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Wairarapa bölgesinde Cape Palliser kıyılarında yaklaşık 50 pilot balina karaya vurdu. Balinaların büyük bölümünün öldüğü düşünülürken Project Jonah en az 20 balinanın karaya vurduğunu ve dördünün hâlâ hayatta olduğunu açıkladı.

WELLINGTON, 5 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alan Wairarapa bölgesinin engebeli güney kıyılarında yaklaşık 50 pilot balina karaya vurdu. Balinaların büyük bölümünün öldüğü düşünülüyor.

Yerel sakinler perşembe günü Yeni Zelanda Radyosu'na yaptıkları açıklamada, Cape Palliser kıyı şeridinde kayaların arasında mahsur kalan yaklaşık 50 balina saydıklarını belirtti. Bazı bölge sakinleri, 40 yılı aşkın süredir bölgede pilot balinaların karaya vurduğuna hiç tanık olmadıklarını söyledi.

Habere göre, hayatta kalan az sayıdaki balinanın serin ve ıslak tutulması için yerel halk tarafından çalışmalar yürütülürken, sürünün büyük bölümünün aldığı yaralar nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

Balina kurtarma grubu Project Jonah, en az 20 pilot balinanın karaya vurduğunu ve bunlardan dördünün hala hayatta olduğunu açıkladı. Balinaların sağlık durumlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, perşembe günü geç saatlerdeki gelgit sırasında balinaları yeniden denize döndürmek için hazırlık yapılıyor.

Project Jonah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balina kurtarma uzmanlarının görevlendirildiğini ve Yeni Zelanda Koruma Dairesi ile yerel Maori topluluklarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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