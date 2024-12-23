Çarşı Davası'nda 35 Sanığa Beraat

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GEZİ Parkı olaylarının ardından Beşiktaş 'ın taraftar grubu 'Çarşı' üyelerine açılan davanın bugün görülen duruşmasında 35 sanığa beraat kararı verildi.

Gezi Parkı olaylarının ardından Beşiktaş taraftar grubu 'Çarşı' üyelerine açılan davanın bugünkü duruşması, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ve avukatlar katıldı. Davada tüm delillerin incelendiği ve tüm sanıkların savunmalarının alındığına karar veren mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, patlayıcı madde olarak değerlendirilen meşaleleri bulunduran 1 sanık hakkında ceza talep ederken, diğer sanıkların beraatine karar verilmesini istedi.

TÜM SANIKLARA BERAAT KARARI

Mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda meşalelerin patlayıcı madde olarak değerlendirilmediğini belirtti. Savcının talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, 2 sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına, geri kalan tüm sanıkların ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay tarafından bozulan 35 sanıklı 'Çarşı' davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan ve Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 17 sanıklı kamuoyunda Gezi Ana Davası olarak bilinen dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti. Ancak 21 Şubat 2022 tarihindeki duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay kararında belirtilen eksikliklerin henüz giderilmemiş olmasını göz önünde bulundurarak, 35 sanığın 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kanununa muhalefet' suçlarından yargılandığı 'Çarşı' davasının ayrılmasına karar vermişti.