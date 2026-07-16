Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemisi İstanbul Boğazı\'ndan Geçti
16.07.2026 06:56
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Romanya'dan Yunanistan'a giden 'Castorone' gemisi, İstanbul Boğazı'nda geçiş yaptı.

ROMANYA'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğunda 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Kaynak: DHA

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