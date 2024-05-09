Çatalca\'da İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Güncel

Çatalca'da, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgenin insanı olarak Çatalca'daki hizmetleri özenli bir şekilde takip ettiğini söyledi.

Yerel seçimlerin üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen açılış ve yatırım törenleri yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, "Biz bundan sonra çok çalışmanın adını bile değiştireceğiz. Bize bakıp 'Biz de çok çalışmalıyız' diyecekler. Hep gayretli hep adaletli, hep liyakatli olacağız. Size mahcup olmayacağız." dedi.

Çatalca'nın 16 mahallesinde altyapı eksikliğinden dolayı su baskınları yaşandığını anlatan İmamoğlu, yapılacak yeni yatırımla sorunun kalıcı çözüleceğini, olası can ve mal kaybının önüne geçileceğini, atık su kaynaklı kirliliğin ortadan kalkacağını vurguladı.

İmamoğlu, bu bölgeden Karadeniz'e ve Büyükçekmece Gölü'ne herhangi bir atık su gitmeyeceğini kaydetti.

Törene, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de katıldı.

Bu arada, tören öncesinde İmamoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Güzel'i makamında ziyaret ederek, yerel seçimleri kazanmasından dolayı kutladı.