Çatalca Halkı Maden Ocağına Karşı Protesto Etti - Son Dakika
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Çatalca Halkı Maden Ocağına Karşı Protesto Etti

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Çatalca'nın Gümüşpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan maden ocağına karşı Çatalca halkı protesto düzenledi. Çatalca Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri de etkinliğe katıldı. Madene karşı duruş sürecek.

17.05.2024 18:38  Güncelleme: 18:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Çatalca'nın Gümüşpınar Mahallesi'ne maden ocağı yapılması girişimi Çatalca halkı tarafından protesto edildi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve ilçede bulunan siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Güzel, "Çatalca Meclisi'nde de bu konuyu gündeme getirdik. Konunun takipçisi olacağız. Çatalca halkıyla birlikte madene karşı duruşumuz sürecek" dedi.

ÇatalcaGümüşpınar Mahallesi'nde yapılmak istenen maden ocağı ile ilgili yapılacak ÇED toplantısı, Çatalca halkı tarafından protesto edildi. "Madene Hayır", "Her Ağacı Savunacağız" dövizleriyle ÇED toplantısının yapılacağı bölgenin önünde toplanan vatandaşlara Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve ilçedeki diğer siyasi parti yöneticileri de destek verdi.

İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çatalca'da maden ocaklarının açılmasına sonuna kadar karşı duracaklarını belirten Belediye Başkanı Güzel, "Bugün burada bir maden ocağının ÇED toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. Çatalca hepimizin. Bu konu geçtiğimiz Cuma günü Meclis gündemimize getirilmiş, bir meclis üyemiz tarafından bilgi verilmişti. Bende bu konunun siyaset üstü tutulması gerektiğinden bahsederek siyaset yapan herkesin bu toplantı gün ve saatinde Gümüşpınar mahallemizde olması gerektiğini ifade ederek davet etmiştim. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.Bu duyarlılığımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir ve bunun takibi de bütün siyasetçilerin gündeminde olacaktır. Hep beraber takip edeceğiz" dedi.

"TUTANAK HAZIRLANDI"

Kuzey Ormanları Savunması'nın da yer aldığı eylemde, ÇED toplantısına girilmemesi kararı alındı vebunun bir tutanakla ilgili bBkanlığa iletilmesi görüşünde birleşildi. Hazırlanan tutanak Belediye Başkan Güzel, CHP İlçe Başkanı Yakup Yaşar, diğer siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar tarafından imzalanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Hazırlanan tutanak şöyle:

"13/05/2024 tarihinde İstanbul İli Çatalca İlçesi, Gümüşpınar Köyü adresinde HD Agrega Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 200707898 ruhsat numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili saat 11.00'de Gümüşpınar Köyü Kapalı Pazar ve Düğün Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan ÇED Yönetmeliği uyarınca halkın katılımı için yapılacak toplantı yerine gelindi. Toplantı saatinde ilgililerin hazır bulunduğu görüldü. Toplantı mahallinde halkın bu projenin halkın yaşam alanlarına yakınlığı söz konusu olduğu için proje tanıtımını dinlemek istemedikleri, projenin yapılmasını istemediklerini dile getirdiler. Ruhsatın iptalini talep ettiklerini belirttiler. Tepkilerin devam etmesi üzerine toplantı sonlandırılarak iş bu tutanak tanzim edilmiştir."

Çatalca Halkı Maden Ocağına Karşı Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çatalca Halkı Maden Ocağına Karşı Protesto Etti - Son Dakika

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