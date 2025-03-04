Çayırhan Santrali İhalelerine Tepki

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Firmalar şu anda kendi aralarında görüşüyorlar, bir pazarlığın içindeler. Çok açıklıkla bu kürsüden söylüyorum; bu ihale bir yandaşa peşkeş çekiliyor. Bunun başka bir manası yok. Bu tesis Türkiye'nin en karlı tesisi. Bu tesisi 428 milyon ton rezervi olan bir maden ocağına sahip. Böyle bir yeri satıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin öneri veren CHP grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl şunları söyledi:

"Bu ihale geçici olarak iptal edildi ve bugün o ihaleyle ilgili teklifler alınmaya başlandı. 20 yıllık süre için özelleştirmeyi alan firma bu süreyi doldurduktan sonra bıraktı ve çekildi. Bir gün sonra bu kez santral bir özel şirkete devredildi. Özelleştirmenin mantığına aykırı olarak özelleştirilen bu kurum özelleştirme ihalesi ile satılmaya çalışılıyor. 'Dinledik, anladık, doğru yöntemi bulduk' denildi. Doğru yöntemin ne olduğunu anlamak için iki sözleşmenin farkına bakmak lazım. İlk sözleşme ile ikinci sözleşme arasında sadece iki fark var. Birinci sözleşmede kesinlikle işçi sayısına vurgu yapılmıyordu ikinci sözleşmede deniliyor ki 2 bin 50 işçi çalışacak. Bugün zaten orada 2 bin 100'e yakın işçi çalışıyor. O işçi sayısında herhangi bir artış yok ama burada ince bir kurnazlık var. Deniyor ki işveren yani o tesisi alacak firma şunu yapacak; öncelikli olarak bugün o tesislerde çalışan işçileri çalıştıracak. Öncelik kavramı soyut bir kavramdır. Nedir bunların kriteri belli değil.

"Bu nasıl bir anlayış nasıl bir vicdan?"

İhale bittikten sonra işveren ile işçiler baş başa kalacaklar ve sudan sebeplerle o işçiler kapının önüne bırakılabilir. Bir de 'ödünç işçi' meselesi var. O işçiler ödünç işçi anlayışı ile buradan uzaklaştırılıp başka tesise gönderilir kısa süre sonra da iş akidleri feshedilir. Böylesi çarpık bir anlayış var. İkincisi; lojmanda kalan işçiler dört ay içinde lojmanları terk edeceksiniz deniliyordu şimdi bu değiştirilmiş. İşini bırakacak olan işçi bir yıl lojmanda kalabilir deniliyor. Sıradan bir rüşvet. İşçiye diyor ki 'sen işini terk et ben sana bir yıl daha burada kalma izni vereyim'. Bu nasıl bir anlayış nasıl bir vicdan? Devam edecek olan işçilerin lojmanda kalmalarının da önü kesiliyor. Böyle bir anlayışla burası ihale ediliyor. Firmalar şu anda kendi aralarında görüşüyorlar, bir pazarlığın içindeler. Çok açıklıkla bu kürsüden söylüyorum; bu ihale bir yandaşa peşkeş çekiliyor. Bunun başka bir manası yok. Bu tesis Türkiye'nin en karlı tesisi. Bu tesisi 428 milyon ton rezervi olan bir maden ocağına sahip. Böyle bir yeri satıyorsunuz."

Söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç'un, "Çayırhan'da karlılık falan yok kimse kusura bakmasın. 2023 yılında santral faaliyetlerinden oluşan zarar 4,4 milyar liradır. Üç hafta önce de aynı konuya ilişkin İYİ Parti bir öneri verdi. Yeteri kadar dinlememişsiniz demek ki" sözleri üzerine söz almak isteyen Bingöl'e Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, "Size yönelik bir sataşma yok" sözlerini üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.