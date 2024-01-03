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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.M'nin idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet, Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkisinde A.E'nin kullandığı 41 P 1045 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika