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Çayırova'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.M'nin kullandığı kamyonet ile A.E'nin yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada, işçi servisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Çayırova\'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
03.01.2024 - 17:05,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.M'nin idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet, Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkisinde A.E'nin kullandığı 41 P 1045 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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