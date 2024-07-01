Otomobilinde infaz edilen müdür yardımcısı cinayetinde yeni gelişme

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Önce Kayseri, ardından Suriye! Süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çocuk 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 YAŞINDAKİ ZANLI VE BERABERİNDEKİ 7 KİŞİYE TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi'ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö'nün (33) savcılık sorguları tamamlandı. D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.