Otomobilinde infaz edilen müdür yardımcısı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
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Otomobilinde infaz edilen müdür yardımcısı cinayetinde yeni gelişme

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.07.2024 10:11  Güncelleme: 12:50
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Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çocuk 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 YAŞINDAKİ ZANLI VE BERABERİNDEKİ 7 KİŞİYE TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi'ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö'nün (33) savcılık sorguları tamamlandı. D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış, emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

PUSUDA SUÇ ÖRGÜTÜ İZİNE RASTLANDI

Cinayetin ucu ise 2020'de Adana'da işlenen bir başka cinayete uzandı. "Bayğaralar" isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu belirlendi.

Mahir Çoğaç cinayetinin, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bayğaralar'ın, Çoğaç Ailesi'nden kimseye ulaşamadıkları için, öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları iddia edildi.

Otomobilinde infaz edilen müdür yardımcısı cinayetinde yeni gelişme
Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde infaz edilen müdür yardımcısı cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika

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