Çayırova'da Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çayırova'da Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çayırova\'da Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin şüphelisi D.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

30.06.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde evinden çıkıp arabasına bindiği sırada başından vurularak öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48) cinayetinde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin şüphelisi D.G.'nin (17) de aralarında bulunduğu 11 kişi, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay, 26 Haziran'da sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada, caddenin karşısında yaklaşık 1 saat bekleyen şüpheli, aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından aynı ilçedeki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 İLDE 11 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olay günü saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeler doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler 27 Haziran günü Kocaeli, İstanbul ve Adana'da yaptığı operasyonlarda toplam 11 şüpheliyi gözaltına alarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. İşlemleri tamamlanan saldırgan olduğu, cinayeti işlediği belirlenen D.G. ile diğer şüpheliler B.Y. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Gebze Adliyesi, Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak, Operasyon, Çayırova, Kocaeli, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırova'da Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova'da Müdür Yardımcısı Cinayeti: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement