Çaykara'da düzenlenen Ali Keleş Futbol Turnuvası sona erdi.
Kaymakamlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesince organize edilen turnuvanın final maçında Uzungölspor ile Antikorspor karşılaştı.
Maçtan 4-1 galip ayrılan Uzungölspor turnuvanın şampiyonu oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende sporculara ödüllerini Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?