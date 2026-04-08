Çekmeköy'de Aile Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

ÇEKMEKÖY'de annesi Medine Hepgülnar (61) ile ağabeyi Ekrem Hepgülnar'ı (41) silahla öldüren, diğer ağabeyi Kenan Hepgülnar'ı (38) ise yaralayan şüpheli S.H.(35)'nin savcılık ve emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli S.H. ifadesinde, "Ben olayı zaten daha önceden kafamda planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum. Onlar ayaktaydı, önce en büyük abim Ekrem'e, daha sonra Kenan'a, ardından anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum" dedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.H. ile annesi Medine Hepgülnar ve ağabeyleri Ekrem Hepgülnar ile Kenan Hepgülnar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine S.H., yanında bulunan silahla annesi ve ağabeylerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Medine Hepgülnar ile Ekrem Hepgülnar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan Kenan Hepgülnar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ, CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı. Hayatını kaybeden anne ve ağabeyin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'OLAYI DAHA ÖNCEDEN KAFAMDA PLANLAMIŞTIM'

Şüpheli S.H. savcılıktaki ifadesinde, "Ben olayı zaten daha önceden kafamda planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum. Onlar ayaktaydı, önce en büyük abim Ekrem'e, daha sonra Kenan'a, ardından anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım. Annemin ve Ekrem'in vefat ettiğini, Kenan'ın ağır yaralı olduğunu bana emniyette söylediler" dedi.

'KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARINDAN DOLAYI AİLEMİN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİM'

Şüpheli S.H. emniyetteki ifadesinde ise, "Ailemle aramda ciddi bir problem yoktu. Zaman zaman ağız münakaşası yaşardık. Herhangi bir şiddetli kavgamız olmadı. 2018 yılında intihar etmek amacıyla Kadıköy'de denize atladım. Çevredeki vatandaşlar beni kurtardı. Bununla ilgili 1 hafta kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yattım. Bunun dışında herhangi bir psikolojik problemim olmadı. Ben 2026 yılı başlarında farklı bankalardan farklı miktarlarda yaklaşık 1 milyon lira kredi kullandım ve çalışmadığım için borcun birkaç taksitini ödedikten sonra kalanını ödeyemedim. Çekmiş olduğum bu krediden ailemin haberi yoktu. Bu kredileri daha iyi yaşayabilmek için çektim. Bu parayı ev eşyası kira gibi durumlar için kullandım. Paranın 6-7 bin lira kadarını şans oyunlarında kullandım. Kötü yaşam koşullarından dolayı psikolojim bozuldu. Ailem mutluydu fakat ben çok mutsuzdum. Kötü yaşam koşullarından dolayı ailemin hayatına da son vermek istedim. İlk başta kendimi öldürmeyi de düşündüm fakat sonra vazgeçtim. Bu düşünce kafama oturduktan sonra nasıl yapacağıma karar verdim. Ümraniye de şuan ismini bilmediğim bir kişiden devir yoluyla silahın kendisiyle birlikte devir ve diğer işlemler dahil toplam 100 bin lira para harcayarak bir silah edindim, Bulundurma ruhsatı olarak bu silahı satın aldım. Ailemi benim bir silah edindiğimden bilgisi yoktu. Silahı evde yatmış olduğum kanepenin altında muhafaza ettim. Ailem bu silahı hiç görmedi. Bu silahı şubat ayının 4 ünde devir aldım. Olayda kullandığım silah bendedir" dedi.

'SİLAHIMI HAZIRLADIM YORGANIN ALTINA KOYDUM'

Şüpheli S.H. ifadesinde, "6 Nisan günü ailemi öldürmek konusunda kendimce karar aldım. Sabah uyandım, annem Medine evdeydi. Abilerim Ekrem ve Kenan işe gitmişti. Annem ise saat 10: 30 sıralarında merdiven temizliği için evden ayrıldı. Ben evde tek kaldım. Evde yalnızken silahımı ateş edecek şekilde şarjörüne de 16 adet fişek basarak silahımı hazırladım yorganın altına koydum. Gün boyu evden dışarı çıkmadım fakat bir kere çöp atmak için öğle saatlerinde girip çıktım. Saat 17: 00 sıralarında ilk önce eve annem Medine geldi. Daha sonra 18: 00 sıralarında önce Ekrem ardından Kenan eve geldi. Abim Ekrem bulgur pilavı yaptı, yemek yiyecektik. Sonra abim Ekrem'e tost yapmasını söyledim. Yaklaşık 10 dakika sonra buna tost yapmaya başladığı esnada bulunduğumuz oda Amerikan mutfak tarzında olduğu için hepimiz yemek için aynı odada toplanmış olduk. Ekrem diğer odada olduğundan dolayı tost yapmasını bahane ederek herkesin bir arada olmasını istediğim için Ekrem'i çağırmıştım. Hepimiz aynı odada toplanmıştık. Ben kafamda tasarladığım düşünceyi uygulamak için daha önce hazırladığın silahımı çıkardım. Önce abim Ekrem'e ardından Kenan'a daha sonra anneme doğru silahımı ateşledim. Silahtaki mermiler bitene kadar hepsine ateş ettim. Gördüğüm kadarıyla annem ve Ekrem ve abim o an öldüler. Diğer abim Kenan ise yaralı durumdaydı. Kapıyı açtım, silahı içerde bıraktım. Polisleri aradım aile fertlerimi öldürdüğümü ve teslim olacağımı söyledim. İkametten aşağıya indim ve polisleri beklemeye başladım. Yaklaşık 5-10 dakika sonra polis memurları geldiler ve teslim oldum. Görevli memurlarla birlikte eve çıktık ve olay mahallinde gördüler. Akabinde büronuza getirildim. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben bu olayı planlayarak gerçekleştirdim. Yaptığım olay sebebiyle pişmanım" dedi.