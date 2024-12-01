İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

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İstanbul Çekmeköy'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir polis polis memuru , 4 kişiye ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Polis memuru ise kayıplara karıştı.

01.12.2024 20:47  Güncelleme: 21:09
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Çekmeköy'de polis memuru H.Ş., alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

POLİS MEMURU, 4 KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 20.05 sıralarında Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasının ofisine giden polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti.

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi. Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul\'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk:
    Polisler Aldığınız Avantalar Yetmiyor mu? 12 95 Yanıtla
  • Mücahit ÇATAL:
    kim bilir polise ne yaptılar kimse durup dururken adam vurmaz 41 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    POLİS KESINLIKLE BIR YERDE 5 YILDAN FAZLA KALMAMALI 23 22 Yanıtla
  • Murat Avci:
    polisi dolandırmanın, sonucu bu. Adamın dairesi ni neden vermediyseniz 28 2 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    polisler hangi avantasınımı alıyor iftiharı süzme o.c. i 24 4 Yanıtla
  • Kenan CAKIR:
    Kesin polisin parasına çöktüler. Adam çekti vurdu. masum köylü zannettiler galiba. 4 e tek. 9 1 Yanıtla
  • Ercan Soykök:
    Sebebi bilmeden yorum yapanlara bak. Haklı bence. Müteahhitin ofisinde ise evini teslim etmemiştir vs bişey bardır 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    imam böyle yaparsa cemaat neler yapar Bee keskin sirke küpüne zarar 1 namus meselesi 2ekmek davası iki konu için insanoğlu taviz verilmez 2 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ev almıştır ya ev yapılmadı yada parasını vermedıler 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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