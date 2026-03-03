Cem Avşar'dan Bakan Kurum'a Deprem Konutları Soruları - Son Dakika
Cem Avşar'dan Bakan Kurum'a Deprem Konutları Soruları

03.03.2026 10:52
CHP'li Cem Avşar, deprem konutlarına ilişkin bakan Kurum'a borçlandırma ve denetim soruları sordu.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılan konutlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "6 Şubat depremlerinin yıkım şiddeti ile oluşan olağanüstü afet koşullarında Anayasal bir hak olan barınma hakkının borçlandırma mekanizmasına dönüştürülmesi sosyal devlet ilkesiyle nasıl bağdaştırılmaktadır? Açıklanan ödeme planında yer almayan iş yeri borçlandırmasına ilişin bir plan var mıdır? Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz" diye sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılan konutların yurttaşlara maliyetini ve depremler sonrası toplanan "yardım ve fonların" durumunu Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Avşar, konutlara dair açıklanan ödeme planının, "faizsiz, sabit ödemeli, 18 yıllığına aylık 8 bin 750 TL; köy evleri de aynı koşullarda aylık 8 bin 100 TL" olduğunu ancak iş yerleri hususunda bir açıklama olmadığına dikkat çekti.

Başta "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" olmak üzere depremden sonra bir dizi bağış yapıldığını hatırlatan Avşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

"- 6 Şubat depremlerinin yıkım şiddeti ile oluşan olağanüstü afet koşullarında Anayasal bir hak olan barınma hakkının borçlandırma mekanizmasına dönüştürülmesi sosyal devlet ilkesiyle nasıl bağdaştırılmaktadır? Bu koşullarda ödeme yapamayacak durumda olan depremzedeler için mülkiyet kaybı veya tahliye sorunu söz konusu olacak mıdır?"

Ödeme planına ilişkin yapılan açıklamalarda tek bir ödeme şekli belirlendiği görülmektedir. Hak kaybını önleme ve ödeme kolaylığı sağlama açısından söz konusu konutların ve iş yerlerinin m2 si, konumu ve kişinin gelir durumu gibi ölçütler dikkate alınarak bir ödeme planı yapılması hususundaki düşünceniz nedir? Bu konuya ilişkin tarafınıza ulaşan herhangi bir talep ve şikayet var mıdır?

Söz konusu ödeme planı dikkate alındığında deprem konutlarının maliyet hesaplamaları hangi kriterlere göre yapılmıştır? Söz konusu borçlandırma tutarlarının hukuki ve idari dayanağı nedir? Açıklanan ödeme planında yer almayan iş yeri borçlandırmasına ilişin bir plan var mıdır? Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz?

Tamamının 21/b usulüyle yapıldığı bilinen konut, köy evi ve iş yerlerinin yüklenici firmalara bir birimlik maliyeti nedir? Müteahhitlerin bu husustaki kar marjı ne kadardır? Söz konusu inşa faaliyetinde kamu yararı ilkesi ne ölçüde gözetilmiştir?

Deprem vergileri, afet bütçeleri ve destek kampanyalarıyla toplanan kaynaklar ile uluslararası fon ve yardım desteklerinin amacına uygun kullanımına dair bir denetleme mekanizması var mıdır? Söz konusu kaynağın toplam miktarı ne kadardır? Toplum nezdinde çeşitli tartışmalara sebep olan bu hususu 'Deprem Bilançosu' şeklinde hesap verebilir ve şeffaf bir yöntemle kamuoyuna açıklanmayı planlıyor musunuz?

Deprem konutlarının teslim süreçlerinde müteahhit firmaların 'süreci yetiştirmek adına' kötü işçilik, eksik malzeme kullanımı, standartlara uygunsuzluk gibi kaliteyi düşürdüğü, eksikler tamamlanmadan teslim edildiği yönündeki iddialara ilişkin Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir talep ve şikayetler var mıdır? Bu hususta bir denetim mekanizması işletilmekte midir? Şayet işleyen bir denetim mekanizması varsa konut projelerinin tamamı için denetim raporları ile kalite kontrol sonuçları kamuoyu bilgisine sunulacak mıdır?"

Kaynak: ANKA

