Cem Aydın'dan "Akın Gürlek" Davası Sonrası Açıklama: "Ülkemizin Gençliğini Doğrudan Hedef Alan, Gözdağı Vermeye Çalışılan Bir Davadır"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yaptığı bir paylaşımı nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Bu dava siyasi bir davadır. Yer siyasidir. Üzerimdeki adli kontroller siyasidir. Verilen ceza siyasidir. Ülkemizin gençliğini doğrudan hedef alan, gözdağı vermeye çalışılan bir davadır" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat eden Aydın, adliye önünde basın açıklaması yaptı."

Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, İstanbul Milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, önceki Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile gençlik örgütü de destek verdi. Alnının açık, başının dik olduğunu belirten Cem Aydın, şunları söyledi:

"Bugünkü dertleri ben değildim. Bugünkü dertleri gençlerdi; özgürlüğüne sahip çıkan, özgürlük mücadelesi veren gençlerdi. Ben de bugün burada milyonlarca genç adına, o boğazına takılan yükü kaldırmak isteyen genç bir siyasetçi olarak buradayım. Bu dava hukuki bir dava değildir. Bu dava siyasi bir davadır. Yer siyasidir. Üzerimdeki adli kontroller siyasidir. Verilen ceza siyasidir. Baştan sona, sondan başa bakın. Verilen her türlü karar siyasidir. Ülkemizin gençliğini doğrudan hedef alan, gözdağı vermeye çalışılan bir davadır. Milyonlarca genç adına buradayım. Bu yolda bedel ödemekten asla çekinmem. Bu ülkenin gençleri bedel ödemekten asla geri adım atmaz, kendisine çizilen kalıba asla sığmaz. Hak mücadelesinde meydanlara, alanlara sığmadı; mahkeme salonlarına mı sığacak? Sığdıramazsınız bu gençliği. Bizim gençlik örgütümüz en köklü gençlik örgütlerinden biridir. Bugün de yanımda geçmişten bugüne gençlik kolları genel başkanlığı yapmış, gençlik mücadelesinde yer almış başkanlarım, yol arkadaşlarım var. Onlar gibi, bu hareketimizin cesur fertleri gibi bu yolda bedel ödemekten ben önce onur duyarım."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde özgürlük mücadelesi, adalet mücadelesi verdiklerini söyleyen Aydın, "Siyasetçilerin siyaset yaptığı için, gençlere genç olduğu için, özgürce fikirlerini ileten, anayasal haklarını kullandıkları için bedel ödetenlerle benim mücadelem bakidir. Bundan asla geri dönmeyeceğim. Birileri siyasi tırpanla gençliği biçmeye çalıştıkça biz mücadelesini büyüten bir nesiliz. Biz korkunun üzerine cesaretle kuşatan bir gençliğiz. Onur nişanem boynumda. Bugün bu adliyeden çıktım. Buradan çıkıp il il mücadeleme, hak mücadeleme, hukuk mücadeleme bu ülkenin gençliğinin derdine derman bulmak için, çözüm bulmak için meydanlarda haykırmaya, meydanlarda yol arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Karanlığa asla teslim olmayacağız"

Cem Aydın, birilerinin istediğinin aksine, tam yol mücadeleye devam edeceklerini, karanlığa asla teslim olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu karanlığı hep birlikte parçalayacağız. Bugün cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızı, haksız yere tutulan o zindanlardan hep birlikte alacağız. Bu ülkenin kaynakları bir avucun elinde olmayacak. Hepimize iş olacak, AŞ olacak. Bu memleketin gençleri kurtulacak. Unutmayın hak hala haksızlıktan üstün. Sevgi hala nefretten üstün. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Hep birlikteyiz. Hiç olmadığımız kadar sıkı sıkı omuz omuza mücadelemize devam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

"Adalar Gençlik Kolları Başkanımız dün tutuklanmış, gençlerin üzerinden elinizi çekin"

Buradan çıkacağız. Anadolu Adliyesi'ne geçeceğiz. Dün mitingden önce Adalar Gençlik Kolları Başkanımız şimdi haberini aldım, tutuklanmış. Gençlerin üzerinden elinizi çekin. Biz siyaset yapıyoruz. Biz siyasetimize siyaset, sözümüze söz bekliyoruz. Bizim muhatabımız siyasilerdir. Bizi savcılarla, polislerle, mahkeme salonlarıyla muhatap etmeyin. Gelin mertçe sandığı koyun. Sözümüze söz, siyasetimize siyaset üretin. Millet kararını versin. Bu gençliğin yakasından ellerinizi çekin. Mücadelemiz bitmeyecek. Mücadelemize dünden daha sıkı bağlıyız. Bu ülkeyi değiştireceğiz. O sandık gelecek. Gençler bu ülkede değişimi başlatacak. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir genç arkadaşım umudunu kaybetmesin. Biz bir arada durdukça, yan yana durdukça başaramayacağımız hiçbir şey yok. Mutlaka başaracağız ve hep birlikte kazanacağız."