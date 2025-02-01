Cemal Enginyurt'tan Teğmenlerin İhracına Tepki: 'Biz Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' - Son Dakika
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Cemal Enginyurt'tan Teğmenlerin İhracına Tepki: 'Biz Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'

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Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, beş teğmenin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Enginyurt, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen teğmenleri ihraç ettiniz' diyerek hükümeti eleştirirken, demokratik ve laik değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığını dile getirdi.

01.02.2025 17:08
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(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenleri ihraç ettiniz. Çünkü siz Mustafa Kemal'in askeri olamazsınız. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetkarı olursunuz... Şunu unutmayın ki bizler; sizin karşınızda her zaman mücadeleden zerre kadar geri adım atmayacak; sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e asker olmaktan onur duyacağız, gurur duyacağız" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, beş teğmenin ihracına ilişkin sosyal medya hesabından "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetkarısınız" notuyla bir video yayınladı. Enginyurt, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen teğmenleri ihraç ettiniz. Çünkü siz Mustafa Kemal'in askeri olamazsınız. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetkarı olursunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gitmek için; demokrat, laik, cumhuriyetçi, özgürlükçü, hak, hukuk, adaletten yana olmak gerekir. Sizin vicdanlarınız kararmış.

Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleştirmiş ve sadece ona hizmet aşkıyla dolmuşsunuz. Şunu unutmayın ki bizler; sizin karşınızda her zaman mücadeleden zerre kadar geri adım atmayacak, sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'e asker olmaktan onur duyacağız, gurur duyacağız. Ne mutlu Türküm diyene."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt'tan Teğmenlerin İhracına Tepki: 'Biz Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' - Son Dakika

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