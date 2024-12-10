Cemil Tugay'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında barış vurgusu yaparak; "Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Ata'mızın evladı olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm dünyaya düşünce ve ifade özgürlüğü, barış ve sevgi diliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Tugay, mesajında; bir 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün daha barış özlemiyle karşılandığını belirterek "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından insanların aynı acıları yaşamaması ümidiyle kurulan Birleşmiş Milletler, 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etti. Çünkü kurucu devletler, bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ihtiyacını fark etmişti. Savaşlar yaşanmasın, yaşam hakkımız elimizden alınmasın, en temel gereksinimlerimiz gasp edilmesin, insan onuru çiğnenmesin, insani değerler korunsun diye kabul edilen beyannamenin yıl dönümü, Dünya İnsan Hakları Günü ilan edildi. Aradan 76 yıl geçti ancak ne yazık ki hiçbir şey olumlu anlamda değişmedi" dedi.

İnsanlığın yaşadığı acılardan ders almadığını, hak ihlallerinin devam ettiğini belirten Tugay, "Yaşama, barınma, geçinme, eğitim ve sağlığa erişim, ifade gibi temel haklardaki ihlaller, çağımızın yakıcı gerçekleri arasında yer alıyor. Fikirlerini ifade ettiği için tutuklanan, işinden olan, sürgüne gidenlerle dolu bir coğrafyada gazeteciler, aydınlar öldürülüyor. Büyük Atatürk'ün 'Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz' sözleriyle bize bıraktığı ifade özgürlüğü mirasına yüksek sesle sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Tüm ülkeleri kara bulutları altına alıyor"

Savaşların yine dünyayı yakıp yıktığını, yine masumların öldüğünü, kentlerin köylerin yıkıldığını vurgulayan Başkan Tugay, mesajında şunları ifade etti:

"Doğa ve kültür tahrip oluyor, geride kalanlar nefes alabilmek için göç ediyor, iltica ediyor. Uzun yıllardır Türkiye'nin sınırlarında yaşanan olaylarda tanık olduğumuz gibi insanlar savruluyor. Savaş, savaşlara katılan ya da katılmayan tüm ülkeleri kara bulutları altına alıyor. Sınırlarımız bu kadar kaynarken yüzümüzü yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönüyoruz; o büyük insanın, ülkemizi içine düşürüldüğümüz savaştan galip çıkarıp barışı tesis etmesinin önemini bir kez daha anlıyoruz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen Ata'mızın evladı olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm dünyaya düşünce ve ifade özgürlüğü, barış ve sevgi diliyorum."