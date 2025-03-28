Cemil Tugay'dan Ramazan Bayramı Mesajı: Güzel Bir Gelecek Diledi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Karabağlar'da iftara katılan Başkan Tugay, tüm İzmirliler'in yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak tüm insanlar için güzel bir gelecek diledi.

Ramazan ayının ilk gününden bu yana dayanışma ruhunu canlı tutmak, sofraların bereketini artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftarlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılımıyla Karabağlar'da devam etti. Karabağlar Yunus Emre Kapalı Pazaryeri'ndeki iftar programına Karabağlar Belediye Başkan Vekili Rahile Yeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı. Başkan Cemil Tugay, iftar öncesi yurttaşlarla buluştu. Programda okunan duaların ardından oruçlar açıldı.

Tugay: Güzel bir gelecek diliyorum

İzmirlilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "30 gün boyunca farklı bir ilçede düzenlediğimiz iftar sofralarında, elimden geldiğince komşularımızla birlikte olmaya, iftar masamızı paylaşmaya çalıştım. Artık ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu sofraları özleyeceğiz. İlerleyen günlerde başka güzel vesilelerle birlikte oluruz. Bu ay boyunca oruç tutan, dua eden, ibadet eden tüm yurttaşlarımızın oruçlarının, dualarının ve ibadetlerinin kabulünü diliyorum. Bu dualar şehrimize, halkımıza, her birinizin evlerine hayırlar, iyilikler ve bereket getirsin. Ülkemiz için iyilik, aydınlık, gençlerimiz ve tüm insanlarımız için güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Cemil Tugay'a teşekkür

Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Rahile Yeni, "Ramazan ayının bitmesine iki gün kala sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizi bu güzel sofrada bir araya getiren Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tugay rozetini Eymen'e hediye etti

İftar sofrasında Başkan Cemil Tugay'a 6 yaşındaki Hüseyin Eymen Dindar, İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Tugay, Hüseyin Eymen Dindar'a ceketinde bulunan Türk Bayrağı rozetini hediye etti.