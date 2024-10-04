Cemil Tugay\'dan SOLOTÜRK Açıklaması: İzmir\'in Üzüntüsü Fark Edildi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milli Savunma Bakanlığı'nın SOLOTÜRK'ün 29 Ekim'de İzmir'de gösteri yapacağı açıklamasıyla ilgili "Bu adım, 9 Eylül'de gösteri yapılmamasını telafi etmez ama İzmir'in bu konudaki üzüntüsünü fark etmiş olmaları güzel bir şey. Önümüzdeki dönemde de İzmir'in ihmal edilmemesini bekliyoruz" dedi.

Başkan Tugay, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de tasarruf tedbirlerine takılan SOLOTÜRK gösterilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağı yönünde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı değerlendirdi. Tugay, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

"Böyle bir karar vermelerine memnun oldum. 9 Eylül'de gösteri yapılmamasını telafi etmez ama neticede İzmir'in bu konudaki üzüntüsünü fark etmiş olmaları güzel bir şey. Bundan sonraki dönemde, yıllarda bu konuya dikkat etmeleri, özen göstermelerini bekliyoruz. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları bizim de gözbebeğimiz. Onları İzmir'de gördüğümüz zaman Adana'daki gençler kadar biz de büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkesini çok seven, Cumhuriyet değerlerine ve ülkesinin tüm kurumlarına bağlı olan İzmir'in ihmal edilmemesini bekliyoruz."

Ne olmuştu?

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri, tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapılmamıştı. Ancak Adana'daki TEKNOFEST etkinliğinde uçaklar gösteri yapmış ve buna yönelik tepkiler oluşmuştu. Tugay, dün gece bir açıklama yaparak bu durumu eleştirmiş, "İzmir'in kurtuluş gününde SOLOTÜRK'ün olmaması önemli bir eksiklikti. Bu durum bizi üzdü. 9 Eylül bu kent için önemli bir tarihtir. Hak ettiği değeri onların da hissetmelerini ve gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de SOLOTÜRK gösterisi yapılacağını duyurdu.