İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan, Medeniyetler Şehri Hatay İçin Dayanışma Çağrısı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depremin ağır yaralar açtığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde temaslarda bulundu. Tugay, Hatay'ın toparlanma sürecinin hala sancılı ilerlediğine dikkati çekerek, kamuoyunun ve yerel yönetimlerin kente yönelik ilgisinin canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Bunun için 151 üyeye sahip Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ni Hatay'da toplamak istediklerini yineleyen Başkan Tugay, bunun kentin toparlanma sürecine önemi katkı sunacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle bulunduğu Hatay'da, Türkiye İşçi Partili (TİP) Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ı ziyaret etti.

Cemil Tugay, hem acıyı paylaşmak hem de dayanışma ruhunu ön plana çıkarmak için Hatay'da olduklarını belirtti. Hatay'ın toparlanma sürecinde olduğunu, fakat bu sürecin de oldukça sancılı ilerlediğini vurgulayan Tugay, "Biz de Hatay'ı bu toparlanma sürecinde yalnız bırakmamak istedik. Hatay'ı çok seviyorum" dedi.

"Buraya destek verebilecek herkesin dikkatini kente çekmek zorundayız"

Kamuoyunun ilgisinin Hatay'a çekilmesinin önemli olduğuna değinen Tugay, başkanlığını yaptığı 151 üyeye sahip Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ni Hatay'da toplamak istediklerini söyledi. Tugay, "Amacımız Hatay'ın mevcut durumunu konuşmak. Yapılan araştırmaları, verileri de dikkate alarak kamuoyunun dikkatini kente çekmek çok önemli. İnsanların, belediyelerin buraya destek verebilecek herkesin dikkatini kente çekmek zorundayız" diye konuştu.

Yetkililere sitem Başkan Tugay'a teşekkür

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye yönelik önemli desteklerinin olduğunu söyledi. İlçeye yaklaşık 2 yıldır hiçbir heyetin gelmediğini belirten Karaçay, Başkan Tugay'a teşekkür etti. Karaçay, "Size vefa borcumuz var. Bu borç ödenmez. Hepinizden Allah razı olsun. Temennimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması. Burada sizi misafir etmek bizi mutlu etti. Uzun bir aradan sonra bir heyetin Samandağ'ı hatırlamış olması çok önemli. Çünkü Samandağ, Hatay'ın son ilçesi. Samandağ hep unutuluyor. O nedenle bizi unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Sizi seviyoruz" dedi.

"Konutlarımız hala teslim edilmedi"

Yapılan konutların kendilerine teslim edilmediğini, teslim edilenlerin de durumunun çok kötü olduğunu, kışın su geçirdiğini anlatan Karaçay, elektrikle ısındıklarını ancak elektrik altyapısında da ciddi bir sıkıntı yaşandığını anlattı.

Sağlık hizmetlerine tam destek

Cemil Tugay, tüm ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan Samandağ 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret etti. Sağlık emekçileri ile bir araya gelen Başkan Tugay, "Bundan sonra da bir şeye ihtiyacınız olursa, desteğe hazırız. Nisan ayında Hatay'da, kentin bütün ilçeleri ile yaşadığı sıkıntıları, mevcut durumu masaya yatıralım, konuşalım istiyoruz. Daha sonra görev dağılımı yapalım. Neticede doğru kararlarla bu çalışmaların yapılması daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Bir ihtiyacınız olursa bilin ki biz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Sağlıkçılar da Başkan Tugay'a teşekkür etti.

Barış ve kardeşlik vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ardından beraberindeki heyetle Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen tarihi inanç merkezinde dua eden Başkan Tugay, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Başkan Tugay, türbede dua edenlerin dualarının kabul edildiğine yönelik güçlü bir inanç bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hatay'ın bir özelliği var. Çok farklı kültürlerde, inançlarda insanların kardeşlik içerisinde yüzyıllar boyunca yaşadığı bir yer. İzmir de hoşgörüsü ile bilinen bir yer. Biz istiyoruz ki insanlar her türü kavgadan, savaştan uzak olsun ve ülkemize, şehirlerimize, dünyamıza barış ve iyilik gelsin. Deprem mağdurlarının acılarını ve sıkıntılarını biliyoruz. Her şeyin dostluk, dayanışma ve adaletle aşılabileceğini biliyoruz. Bu duygunun devletimizin tüm kademelerine işlemesini özellikle diliyoruz. Biz bu duygu ile çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği aydınlık olsun. Tüm yurttaşlarımız için huzur ve sağlık dolu bir yaşam olsun."

"Bu ziyaret bir vicdan borcudur"

Samandağ'ın Vakıfköy Mahallesi'nde yurttaşlarla da buluşan Başkan Tugay, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vakıfköy Müzesi ve bölge halkı için simgesel öneme sahip olan ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan Musa Ağacı'nı inceleyen Tugay, temaslarının Hatay'ın kültürel mirasına, toplumsal hafızasına ve deprem sonrası yaşam mücadelesine sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.