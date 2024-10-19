Cenevre'de İsrail Saldırılarına Protesto - Son Dakika
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Cenevre'de İsrail Saldırılarına Protesto

Cenevre\'de İsrail Saldırılarına Protesto

Cenevre'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti, ateşkes talep etti.

19.10.2024 20:47
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İsviçre'nin Cenevre'de kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Cenevre'deki Place de Neuve Meydanı'nda buluşan eylemciler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto ederek bu eylemleri soykırım olarak nitelendirdi.

İsrail aleyhine İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar atan eylemciler, ABD ve Batı ülkelerini, İsrail'e verdikleri koşulsuz destek sebebiyle eleştirdi.

Çok sayıda eylemci Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasının talep edildiği dövizler taşırken, İsviçre hükümetine de İsrail ile diplomatik ilişkisini hala sürdürdüğü için tepki gösterdi.

Eylemciler, İsrail'e yönelik ticaretin yanı sıra silah satışıyla ilgili boykot çağrısı yaptı.

Göstericiler, eylemin bir bölümünde yere yatarak Gazze'de ve Lübnan'da çocuk ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekti.

Eylemciler, İsrail'e yönelik ticaretin yanı sıra silah satışıyla ilgili de boykot çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan İsviçreli Mark, İsrail'in Filistinli insanlara saldırılarından rahatsız olduğu için bu eyleme katıldığını söyledi.

Mark, "(Gazze ve Lübnan'da) Bu yaşananlar son bulmalı. Bu bir soykırım." dedi.

İspanyol asıllı İsviçreli Edita ise Filistinlilerle dayanışma için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bana göre İsrail bir terörist ülke ve Filistinlileri katlediyor. Bir insan olarak, sosyal medyada her gün ölen çocukları görmeye dayanamıyorum." dedi.

İsrail'in tarihine ve kuruluşuna yönelik okumalar yaptığını dile getiren Edita, İsrail'in Filistinlilerin kanlarının dökülmesiyle kurulduğunu ve buna tahammül edemediğini belirtti.

Edita, "İsrail Lübnan'a da saldırıyor. Ben de İsrail'in yanında değilim. İsrail'in Filistin'de veya Lübnan'da birilerini katletmesine çok üzülüyorum." dedi.

Yoğun güvenlik altında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren yürüyüş, Cornavin Tren Garı yakınlarında sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsviçre, Cenevre, Lübnan, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

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