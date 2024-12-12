Cengiz Holding Eleştirisi - Son Dakika
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Cengiz Holding Eleştirisi

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Salih Uzun, TBMM'de Cengiz Holding'in maden ihalelerini kazanmasını ve kaynakları ele geçirmesini eleştirdi.

12.12.2024 10:11
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(ANKARA) - İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Ülkede ne kadar maden varsa hepsi Cengiz'e veriliyor. Kaz Dağları'nda altın aranacak, Cengiz'e; Sinop'ta bakır çıkarılacak, Cengiz'e; Seydişehir'de alüminyum satılacak, Cengiz'e; yetmez, hava Cengiz'e, su Cengiz'e" dedi.

İzmir Bağımsız Milletvekili Salih Uzun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bütün ihaleleri Cengiz Holding'in kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hani bu ruhsat alanları veriliyor ya, tahsisler yapılıyor ya, sözüm ona kuralı var, kaidesi var, ihalesi var ama ne hikmetse bütün ihaleleri aynı kişi kazanıyor, o meşhur beşliden biri kazanıyor; Cengiz Holding'i kastediyorum. Ülkede ne kadar maden varsa hepsi Cengiz'e veriliyor. Kaz Dağları'nda altın aranacak, Cengiz'e; Sinop'ta bakır çıkarılacak, Cengiz'e; Seydişehir'de alüminyum satılacak, Cengiz'e; yetmez, hava Cengiz'e, su Cengiz'e, laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten hava Cengiz'e, su Cengiz'e; rüzgar santrali lazım, hava Cengiz'e; hidroelektrik santralleri lazım, dereler Cengiz'e, su Cengiz'e; termik santral lazım, o da Cengiz'e...

"Bu hesap bir gün dönecek"

Yetmez; havaalanı lazım, Cengiz'e; kara yolu lazım, Cengiz'e; demir yolu lazım, Cengiz'e; köprü lazım, Cengiz'e; hastane lazım, Cengiz'e; postane lazım, Cengiz'e; yerin altı Cengiz'e; yerin üstü Cengiz'e! Her şey bir kişiye verilir mi ya? Ne veren vermekten utanıyor ne de alan almaktan utanıyor. Birisi buna 'Bu memleketin eti senin, kemiği benim' mi dedi ya! Nedir bu! Bu hesap bir gün dönecek. Emin olun."

Kaynak: ANKA

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