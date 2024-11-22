Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Açıldı - Son Dakika
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Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Açıldı

Cengizhan\'ın Engelsiz Durağı Açıldı

Trabzon Ortahisar Belediyesi, bedensel ve zihinsel engelli Cengizhan Doğan için evinin yakınında 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' adı verilen özel bir durak yaptırdı. Bu durak, Cengizhan'ın araçları rahatça izleyebileceği bir ortam sağladı.

22.11.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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TRABZON'da bedensel ve zihinsel engelli Cengizhan Doğan'ın (30) ilgi duyduğu araçları rahatça seyredilmesi için Ortahisar Belediyesi tarafından evlerinin yakınına özel durak yaptırıldı. Doğan, yağmur, rüzgar ve soğuktan korunabileceği 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' adı verilen durakta yoldan geçen araçları izledi.

Ortahisar ilçesinin Yenicuma Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayram ve Leyla Doğan çifti, bedensel ve zihinsel engelli oğulları Cengizhan Doğan'ı, küçük yaştan beri büyük ilgi duyduğu araçları yakından seyredebilmesi için her gün evlerine 300 metre uzakta bulunan otobüs durağına götürüyor. Ortahisar Belediyesi, tekerlekli sandalyesi üzerinde saatlerce yoldan geçen araçları izleyen Doğan'ın özellikle soğuk ve yağışlı havalarda yaşadığı zorluğu gidermek için harekete geçti. Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Ahmet Kaya'nın talimatıyla Cengizhan Doğan'ın evinin yakına özel durak yaptı. Cengizhan Doğan, yağmur, rüzgar ve soğuktan korunarak araçları izleyebileceği 'Cengizhan'ın Engelsiz Durağı' adlı durakta yolan geçen araçları izledi. Başkan Ahmet Kaya, durakta ziyaret ettiği Cengizhan'a yeni bir tekerlekli sandalye ve ilgi duyduğu çeşitli oyuncaklar hediye etti. Cengizhan ve ailesi, durağın yapılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşarken, baba Hacı Bayram Doğan, Başkan Ahmet Kaya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

'16 SENEDİR ARABALARI İZLİYOR'

Oğlunu olumsuz hava koşullarından etkilenmeden araçları izleyebileceği durağa getirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hacı Bayram Doğan "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu durağı bize yaptı. Soğukta, yağmurda ıslanmadan Cengiz'imizi getirip arabaları izlemesini sağladı. Çok sağ olsun. Cengizhan yağmur, çamur, kar, kış demeden her gün buraya gelmek istiyor. 16 seneden beri, saat 12.00'da geliyoruz. 3-4 saat burada arabaları izliyor" dedi.

'NORMAL BİR ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRDİM'

Leyla Doğan da yapılan durak sayesinde oğlunun araçları rahat bir ortamda izleyebileceğini belirterek "Cengizhan 9 yaşındayken, başka mahallede oturuyorduk. 9 yaşından beri sokaklarda geziyor. Engelli değil de normal bir çocuk olarak onu yetiştirdim. Kendini ifade edemediği için sıkıntılı zamanları da oluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Günde 2-3 saat arabaları izliyor ve rahat ediyor" diye konuştu.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ARABALARI İZLESİN'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da "'Cengizhan üşümesin, ona güzel bir durak yapalım' istedik. Buradan gönül rahatlığıyla izlesin arabaları. Burası senin, artık güle güle kullan" ifadelerini kullandı.

'CENGİZHAN MAHALLEMİZİN EVLADI'

Yenicuma Mahallesi Muhtarı Semra Halkevi, durak için teşekkür ederek, "Cengizhan mahallemizin evladı. Arabaları seviyor, arabalara karşı çok büyük bir ilgisi var. Arabaları görmezse hem kendine hem ailesine rahatsızlık veriyor. Başkanım sağ olsun, Cengizhan için çok güzel, seyir terası gibi bir yer yaptı. Başkanıma çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cengizhan'ın Engelsiz Durağı Açıldı - Son Dakika

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