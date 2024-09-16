Cenin'de Filistinli Adam Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin'deki İbni Sina İhtisas Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun geçen ay Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği saldırıda yaralanan 43 yaşındaki Ahmed Ömer Mahmud İzkili'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İzkili, İsrail güçlerinin 5 Ağustos'ta Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle yaralanmış, sağlık durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 705'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi artış görülüyor.