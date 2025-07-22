Cenin'de Filistinli Çocuk İsrail Ateşiyle Öldü - Son Dakika
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Cenin'de Filistinli Çocuk İsrail Ateşiyle Öldü

22.07.2025 23:12
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İsrail ordusunun Cenin'de açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki İbrahim Macid Ali Nasr öldü.

Haberde, İsrail askerlerinin, beldeye baskını sırasında sokakta olan Nasr'ı doğrudan hedef alarak göğsünden yaraladığı, Cenin'deki bir hastaneye kaldırılan Nasr'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cenin'de Filistinli Çocuk İsrail Ateşiyle Öldü - Son Dakika

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