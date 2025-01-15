Cenin\'de İki Günlük Cenaze Töreni

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırısında ölen 6 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na dün düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Cenin Devlet Hastanesinden alınarak ailelerinin evine götürüldü.

Cenazeler daha sonra Cenin Mülteci Kampı'nın mezarlığına defnedildi.

Filistin bayrakları taşıyan törene katılanlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak, saldırılara tepkilerini gösterdi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, komutanlarından 33 yaşındaki Baha İbrahim Ebu el-Hayce ile kardeşleri 28 yaşındaki Mümin ve 27 yaşındaki Amir'in yanı sıra 23 yaşındaki İbrahim Mustafa Kaniri'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Cenin'deki hedeflere ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli öldü, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.