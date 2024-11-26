Cenin'de İsrail Baskınında İki Filistinli Öldürüldü

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CENİN, 26 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail güçleri tarafından düzenlenen bir baskında öldürülen iki Filistinlinin cenaze törenine katılan insanlar, 25 Kasım 2024.

Filistinli bir sağlık yetkilisinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun pazar gecesi Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneyindeki Ya'bad kasabasına düzenlediği baskında biri çocuk, 2 Filistinli vurularak öldürüldü. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)