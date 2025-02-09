Cenin'de İsrail Saldırıları: 20 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Saldırıları: 20 Bin Kişi Yerinden Edildi

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'nı yerle bir etti, 20 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

09.02.2025 15:17
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti Vali Yardımcısı Mansur Sadi, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir ettiğini ve 20 binden fazla kişiyi zorla yerinden ettiğini söyledi.

Filistin'in Sesi Radyosu'na konuşan Sadi, "İşgalciler, Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir ederek 20 binden fazla kişiyi evlerini, belgelerini ve kişisel eşyalarını geride bırakarak zorla yerinden etti." dedi.

Sadi, mülteci sorununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir komplo yürütüldüğünü vurguladı.

Uluslararası kurumlara "kampa girip İsrail'in işlediği suçun boyutlarını belgeleyin" çağrısı

Cenin kenti ve mülteci kampında yaşananları, yaklaşık 400 bin Filistinliye uygulanan "toplu cezalandırma" olarak nitelendiren Sadi, devam eden saldırganlığın büyük ekonomik kayıplara yol açtığını ve eğitim sürecini sekteye uğrattığını dile getirdi.

Sadi, özellikle yıkılan evlerin enkazı altında ölü ve yaralıların bulunma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederek, tüm uluslararası insan hakları kurumlarına "kampa girip İsrail'in işlediği suçun boyutlarını belgelemeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenin'de İsrail Saldırıları: 20 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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