Cenin'de İsrail Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cenin'de İsrail Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Cenin’deki Sayr köyünde düzenlediği saldırıda 4 Filistinliyi öldürdü.

02.12.2024 10:53
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RAMALLAH, 2 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan basın açıklamasında İsrail tarafından Cenin'in güneydoğusundaki Sayr kasabasına düzenlenen "işgal saldırısında" kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, Xinhua'ya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin vücutlarında oluşan ileri derecede yara ve yanıklar nedeniyle kimliklerinin belirlenemediği kaydetti. Vali, İsrail ordusunun ölenlerin naaşlarına el koyduğunu da sözlerine ekledi.

Bakanlığın açıklamasında olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmezken yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Xinhua'ya yaptıkları açıklamada pazar günü erken saatlerde İsrail'e ait bir insansız hava aracının Sayr köyündeki bir evi hedef aldığını ifade etti. Saldırının ardından İsrail ordusunun bölgede arama ve tarama operasyonları yürüttüğü belirtildi.

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde İsrail'le Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Batı Şeria'daki kentler, mülteci kampları ve köyler, artan şiddet olayları ve İsrail ordusunun baskınlarına sahne oluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ordusunun açtığı ateş ve gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Batı Şeria'da 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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