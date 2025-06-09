Cennet Cehennem Vadisi Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika
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Cennet Cehennem Vadisi Doğaseverlerin Gözdesi

Cennet Cehennem Vadisi Doğaseverlerin Gözdesi
09.06.2025 11:12
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Hakkari'deki vadi, doğa güzellikleriyle her hafta binlerce ziyaretçi çekiyor.

Hakkari merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cennet Cehennem Vadisi, zengin florası, rengarenk çiçeklerle bezenmiş yaylası, ihtişamlı dağları ve buzullarıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 400 rakımlı Cennet Cehennem Vadisi, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin görmek istediği yerler arasında.

Çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı vadi, kar sularıyla oluşan şelaleleri, akarsuları ve çiçeklerle bezenen yaylalarıyla doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra farklı illerden gelenler, bir yanda dağların eteklerinde erimeyen kar ve buzullar, bir yandan da rengarenk çiçeklerin oluşturduğu manzarada hem gezinti yapma hem de serinleme imkanı buluyor.

Vatandaşların son zamanlarda piknik yapmak ve doğa ile iç içe zaman geçirmek için tercih ettiği vadiye Diyarbakır'dan gelen 18 kişilik ekip de kamp kurarak bölgedeki güzellikleri keşfetme fırsatı buldu.

"Hafta sonları bine yakın insan buraya geliyor"

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Mazlum Tekçe, AA muhabirine, Cennet Cehennem Vadisi'nin son yıllarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Farklı illerden birçok grubun bölgeye geldiğini anlatan Tekçe, şunları kaydetti:

"Ciddi bir yoğunluk söz konusu, ciddi bir talep var. Sayın Valimizden talebimiz, buraya hafta sonları bir sağlık ekibinin görevlendirilmesi. Şebeke sorunu da var. Bu talepler karşılanırsa güzel olur. Bölgemiz, ilerleyen zamanlarda da ciddi rağbet görecek gibi. Taleplere elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Buzullar, bizim için önemli bir miras. Cilo buzulları ilimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi burada, bitki çeşitliliği fazla. 3 bin rakımın üzerinde birçok zirve var. Hafta sonları bine yakın insan buraya geliyor."

"Buraya 'ülkemizin İsviçre'si' diyorum"

Gaziantep'ten 46 kişilik grupla gelen Atiye Okay da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Buraya 'ülkemizin İsviçre'si' diyorum, gördüğümüz için çok mutlu olduk. Doğası güzel, insanları çok cömert. Buzulları görünce şaşırdık. Doğa hırçın, yayla tertemiz, güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Gelip görsünler, insanlarımızı tanısınlar." diye konuştu.

Aydın'dan gelen Murat Sert de bir haftadır bölgeyi gezdiklerini ifade ederek, "Cennet Cehennem Vadisi'ni görmek istedik. Çok güzel bir coğrafya. Hayran kaldık. Bir dahaki sefer daha uzun kalacak şekilde geleceğiz. Kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil. Her yerden su çıkıyor. Yemyeşil bir coğrafya. Çiçekler açmış. Bu kadar güzel bir coğrafyayı Avrupa'da görmek mümkün değil." dedi.

Diyarbakırlı İskender İskenderoğlu da her yıl havanın ısınmasıyla bölgede kamp yaptıklarını anlatarak, "Bu akşam kurduğumuz çadırlarda kamp yapacağız. Buranın çok güzel bir atmosferi, etkileyici bir görseli var. Bu doğa bizim, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri. Kimse doğayı kirletmesin. Gelenler çöplerini kendileriyle götürsünler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cennet Cehennem Vadisi Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika

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