TBMM\'de Demirtaş Tartışması: \'O Bizim Yoldaşımız\'

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" sırasında, "Anayasa'ya biraz saygılı bir idare olsaydı, Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi" demesi üzerine, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil. Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız" diye tepki gösterdi.

TBMM Adalet Komisyonu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere toplandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anayasa'ya aykırılık" önergesi üzerine yaptığı konuşmada, komisyondaki görüşmelerin TRT ve görsel basın tarafından canlı yayımlanmamasına tepki gösterdi. Bunun yerleşik uygulama olarak savunulmasının doğru olmadığını belirten Emir, "Defalarca yapılmış olması bu uygulamayı demokratik yapmaz; son derece antidemokratiktir" dedi.

Kanun teklifini de eleştiren Emir, teklifin özensiz hazırlandığını, ciddi hatalar içerdiğini ve terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefine hizmet edip etmeyeceği konusunda kaygılar taşıdığını söyledi. Milletvekillerinin teklifi okumadan imzaladığını öne süren Emir, bunun milletvekillerinin temsil yetkisini gereği gibi kullanmaması anlamına geldiğini savundu.

"86 MİLYONDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ BU SORUN ÇÖZÜLMESİN DEMEZ"

Murat Emir, Türkiye'nin 50 yıllık terör sorununu ve 100 yılı aşkın Kürt sorununu çözme iradesinin önemli olduğunu belirterek, "86 milyondan hiçbir vatandaşımız bu sorun çözülmesin, silahlar patlamaya devam etsin, kan akmaya devam etsin demez" ifadelerini kullandı. Emir, Kürt sorunu ile terör sorununun ancak demokrasinin ve hukuk devletinin güçlendirilmesiyle çözülebileceğini belirterek, aksi halde geçmişte yaşanan başarısız süreçlerin yeniden tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

YENİ Partili Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun 6'ncı ve 7'nci maddesini hatırlatarak, "'Efendim bir kanun hazırladık, terörü bitireceğiz, silahlar susacak. Şimdilik bunu yapalım, demokrasiyi bir ara konuşuruz.' Bu yaklaşımı hiç kabul etmedik, hala kabul etmiyoruz. Bunu dayatma olarak kabul ediyoruz. O zaman da söyledik; 'silahların susması için yapılacak her türlü makul, mantıklı, anlaşılabilir, anlatılabilir, ölçülü, ceza hukuku sistematiğimizi altüst etmeyen, Anayasayı ihlal etmeyen her tür tedbirin elbette ki arkasında oluruz' dedik. Ama 'Bunu yapalım, demokrasi olmadan da olur, hukuk olmadan da olur, adalet geç gelse geriden de gelse olur' yaklaşımını kabul etmedik" diye konuştu.

"HER SORUNUMUZUN ALTINDA ADALETSİZLİK VE DEMOKRASİ EKSİKLİĞİMİZ YATMAKTADIR"

Kanun teklifinde "demokratikleşmeye" dair herhangi bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Emir, "Adalet ve demokrasi her birimizin sorunudur. Aslında Kürt sorununun da temelinde yatan kök sorundur. Her sorunumuzun altında adaletsizlik ve demokrasi eksikliğimiz yatmaktadır" dedi.

Emir, iktidarın yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına yönelik uygulamalarını "darbe" olarak nitelendirerek, Türkiye'de yargının tarafsızlığını yitirdiğini, tutukluluğun cezalandırma aracına dönüştüğünü ve muhalefet üzerinde baskı kurulduğunu söyledi. Kürt sorunu ve terör sorununun yalnızca silah bırakmayla çözülemeyeceğini belirten Emir, seçilmiş belediye başkanlarının cezaevinde tutulduğu, milletvekilleri üzerinde fezlekelerle baskı kurulduğu ve gazetecilerin yargı tehdidi altında olduğu bir ortamda, "Bu yöntemle Türkiye'de Kürt sorununu çözemezsiniz, terör sorununu da çözemezsiniz" ifadesini kullandı.

ATALAY, DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ, KAVALA VE GEZİ TUTUKLULARI HATIRLATMASI

Murat Emir, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savunarak, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala ve Gezi tutuklularına ilişkin kararların yerine getirilmemesini eleştirdi. Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün dolaşıma bir haber sokuyorsunuz; 'Bu yasa çıksa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak' diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım. Sizin Selahattin Demirtaş'tan alıp veremediğiniz ne vardır? Böyle mi Türkiye'de barışı getireceksiniz? Böyle mi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceksiniz? Bir siyasi parti genel başkanını hükümsüz, kesin hüküm kurulmaksızın 10 yıl cezaevinde tutarak Türkiye'de toplumsal barışı mı inşa edeceksiniz? Yoksa şimdi birleriyle barışalım ama yeni düşmanlarımızla yeni mücadeleler başlatalım mı diyorsunuz?"

Emir, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın seçimden önce kendisine araç desteği sağlandığı iddiası nedeniyle 14 ay tutuklu kaldığını belirterek, bu sürecin hem hak ihlali hem de seçmen iradesinin gasbı olduğunu savundu.

YENİ Partili Murat Emir ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız arasında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu nedeniyle tartışma yaşandı. Emir, kayyum uygulamalarının kaldırılmamasını eleştirerek, görevden alınan belediye başkanlarının yerine seçilmişlerin iade edilmemesinin demokratikleşme söylemiyle çeliştiğini ve halk iradesinin gasp edildiğini söyledi.

EMİR İLE DEM PARTİLİ ORUÇ ARASINDA TARTIŞMA

Emir, Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, lehe hüküm ilkesinin uygulanması gerektiğini savundu ve Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yürütüldüğünü iddia etti.

Murat Emir'in, "Anayasa'ya biraz saygılı bir idare olsaydı, Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi" demesi üzerine, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız! Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi" diye tepki gösterdi.