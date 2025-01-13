Ceren Necipoğlu Arp Festivali İstanbul\'da

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Ünlü arp sanatçısı Ceren Necipoğlu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali", 14-19 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

Konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp ve oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştayların yer alacağı program, 19 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreni ve "Arpanatolia" konseriyle sona erecek.

Festivalde solo arp yarışmalarının jüri başkanlığını BBC Senfoni Orkestrası'nın emekli baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi Onursal Araştırma Üyesi Sioned Williams üstleniyor.

Yarın İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu'ndaki konserle başlayacak festivalde, 15 Ocak'ta "Young Hope Arp Yarışması 1. Aşama" ve "Konservatuar Öğrencileri ve Kurumsal Olmayan Dış Dünya" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Doğum gününe özel konser verilecek

Programda 16 Ocak'ta "Young Artist Arp Yarışması 1. Aşama", Davide Arduino ile "Arp Bakımı ve Regülasyon" atölyesi ve Florence Sitru ile "Ustalık Sınıfı" etkinlikleri gerçekleştirilirken, 17 Ocak'ta "Young Hope Arp Yarışması 2. Aşama", Anastasia Razvalyaeva ile "Ustalık Sınıfı", Alara Tütüncü ile "Elektronik ve Elektroakustik" atölyesi, Şirin Pancaroğlu ile "Türk Arpı Atölyesi" ve Giedra Julija Tutkute ve Trio Granados'un hazırladığı "Gençlik Konseri" katılımcılara sunulacak.

AKM'de 17 Ocak'ta yapılacak "Arpın Mükemmelliği: Görüntüler ve Seslerle Arpın Kısa Tarihi" söyleşisi, "Oda Müziği Yarışması", Mara Galassi, Sioned Williams ve Imogen Barford ile "Ustalık Sınıfı"nın yanı sıra "Ceren Necipoğlu Doğum Günü Özel Konseri: Şirin Pancaroğlu ve Anne-Sophie Bertrand" etkinliği ise Pera Müzesi'nde dinleyicilere sunulacak.

"Gençlerimizin önüne kocaman bir ışık tutmayı hedefliyoruz"

Festivale ilişkin AA muhabirine konuşan Necipoğlu'nun ablası ve festival direktörü Ayşe İmre Tüylü, kardeşi Ceren'i talihsiz bir şekilde kaybettikten sonra onun öğrencileri ve arkadaşlarıyla kafa kafaya verip "Ceren için neler yapabiliriz" diye konuştuklarını ve böylelikle festival fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Tüylü, kardeşinin ülkesini, şehrini ve öğrencilerini çok seven birisi olduğunu belirterek, "Hayat dolu, cıvıl cıvıl ve güçlü bir akademik geçmişi vardı. ABD'de kalabilecekken Türkiye'ye dönmek istedi. Kısacık ömrünün son yedi yılını Anadolu Üniversitesi'nde çok sevdiği öğrencileriyle geçirdi. Onları itinayla, özenerek yetiştirdi. Onun bu paylaşarak öğrenme, bildiği güzel ve doğru olan şeyleri yanındakilerle paylaşma, yol gösterme halini devam ettirelim istedik." dedi.

İlk festivalin yoğun talep aldığını aktaran Tüylü, şunları anlattı:

"Konser salonlarımız doldu taştı. Katılan çocuklar çok mutlu oldular. 'Biz doğru, iyi bir şey yaptık' dedik. İkincisi, ilkinden daha uzun ve çok daha yoğun olacak. Etkinlikleri ve yaş kategorilerini genişlettik. Bu şekilde gençlerimizin yaratıcılığını da biraz daha görelim istedik. Hem Ceren'in adını yaşatıp hem de onun misyonunu devam ettirmek istiyoruz. Bu topraklara çağırıyoruz insanları ve Ceren'in çok sevdiği enstrümanının etrafında buluşturuyoruz. Gençlerimizin önüne kocaman bir ışık tutmayı hedefliyoruz."

"Farklı disiplinlerden, memleketlerden, deneyimlerden insanları bir araya getiriyoruz"

Tüylü, festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları İstanbul'a getirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Onlara biraz İstanbul'u yaşatalım dedik. Onları Yerebatan Sarnıcı'na götürüyoruz. İlk festivalin birincilerini 17 Ocak'ta dinleyeceğiz. O gün bizim gençlik günümüz. Bütün çalıştaylar ve söyleşilerimiz de gençlerle. İlk festivalden farklı olarak ustalık sınıflarımız bu sefer sadece arpa değil, oda müziğine de yönelik olacak. Burada çok kıymetli öğretmenlerimiz, sanatçılarımız var. Gençleri en güzel nasıl çekebiliriz ve onların önüne en iyi nasıl açabiliriz diye düşündük. Farklı disiplinlerden, memleketlerden, deneyimlerden insanları bir araya getiriyoruz."

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Sanat Dalı Başkanı, arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki konserinden dönerken, 1 Haziran 2009'da uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Sanatçının anısına, ablası Ayşe İmre Tüylü'nün önderliğinde düzenlenen festivalin ilki 2020'de gerçekleşti.

Ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu'nun "paylaşarak öğrenme" misyonunu yaygınlaştırmayı, katılan tüm gençlerin yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olmayı ve Türkiye'de arp sanatının gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen festivalin, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu ve Pera Müzesi'ndeki özel konserleri haricindeki tüm etkinlikler, Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgi için "cnharpfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.